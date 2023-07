Partizan igra novi meč na pripremama, poznat je sastav Igora Duljaja!

Partizan igra protiv Bohemiansa na pripremama u Sloveniji.

Izvor: MN PRESS

Partizan nastavlja sa pripremama, igra protiv Bohemiansa. Prvo je rutinski pobijedio ekipu Pesnice (5:0) i sada igra sa češkim klubom. Igor Duljaj odabrao je startnih 11 koji će se naći u timu za ovaj meč i tamo nema glavne zvijezde Dijabatea, dok u konkurenciji nisu Šćekić, Filipović i Jevremović.

Ovako izgleda sastav za koji se Duljaj odlučio: Jovanović - Antić, Živković, Ilić, Marković - Belić, Pantić, Natho, Menig, Trifunović, Baždar. Najavljeno je i da će u drugom poluvremenu na golu umjesto Jovanovića biti Popović, a očekuje se da će biti još promjena.

Najveći problem za crno-bijele i dalje je Dijabate, pošto se nikome ne javlja i to je treći put da "nestaje" iz kluba. "Imao sam kontakt sa Dijabateom, vjerujte i dalje ga zovem, nije mi se javio. Naći ću ga ja gdje god se nalazi. Ono što ja znam Partizan je izvršio sve obaveze prema njemu. Samo neka dođe, pričaćemo, znate da se takve stvari ne dešavaju samo u Partizanu već i u većim klubovima. Kaznena pravila postoje, plati i to je to", poručio je Duljaj.

