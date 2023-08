UŽIVO: PARTIZAN NA MUKAMA U DANSKOJ! Veliki problem za crno-bele!

Neverovatno je šta je promašio napadač Nordsjelanda... Nakon što je Osman pogodio stativu kada je u kazneni prostor utrčao sa levog krila, napadač Nordsjelanda ostao je sam na petercu i uspeo da prebaci gol koji se "otvorio" ispred njega. To je već treća dobra šansa koju ne koriste igrači danskog kluba.

Maestralan pogodak Martina Frezea, levog beka danskog tima. Nakon što su defanzivci Partizana otklonili opasnost pred golom, izbačenu loptu Nikole Antića je na ivici kaznenog prostora sačekao defanzivac, a zatim strašnim udarcem pogodio suprotan ugao... Bio je to fantastičan udarac, a Aleksandar Jovanović nije imao nikakve šanse!

Ovo je tek deveto učešće Nordsjelanda u evropskim takmičenjima, a ne može se reći da su do sada imali prevelikih uspeha na međunarodnoj sceni. Počeli su u sezoni 2003/04 kada su igrali Kup UEFA, što su ponovili i u sezoni 2008/09. Ipak, nijednom nisu stigli do grupne faze tog takmičenja, a samo su u sezoni 2012/13 kao aktuelni šampioni Danske bili učesnici grupne faze Lige šampiona i u društvu Čelsija, Jvuentusa i Šahtjora osvojili su jedan bod.

Pravdu će na meču u Danskoj deliti izraelski arbitar Igal Frid (31) koji je ove sezone već sudio dva evropska meča. On u proseku pokazuje gotovo četiri žuta kartona, a na meču Aris Limasol - BATE Borisov isključio je dvojicu fudbalera. Iako je mlad Frid je već iskusan na evropskoj sceni jer mu je ovo četvrta sezona u kojoj sudi međunarodne utakmice.

17 : 50

Prethodni mečevi!

Znaju se Partizan i Nordsjeland i to baš iz evropskih kvalifikacija. Sastali su se predstavnici Srbije i Danske na putu do grupne faze Lige Evrope tokom leta 2018. godine, ali nijedan od dva tima na kraju nije ispunio cilj. Partizan je bio bolji u dvomeču trećeg kola i stigao je do plej-ofa, ali je tamo poražen od Bešiktaša.

Što se tiče mečeva protiv Danaca, Partizan je dva puta pobedio. Prvo je u Danskoj bilo 2:1 za crno-bele, čiji su strelci te večeri bili Rikardo Gomeš i Goran Zakarić. Sedam dana kasnije u Beogradu je bilo 3:2, a strelci u dresu Partizana bili su Nemanja Miletić, Marko Janković i Svetozar Marković koji je sada kapiten tima.

U tadašnjoj ekipi Nordsjelanda igrali su fudbaleri poput Mohameda Kudusa koji sada nosi dres Ajaksa, zatim Matijasa Jensena i Mikela Damsgor koji su tandem u Brentfordu, Madsa Pedersena iz Augsburga, Jakoba Kristensena iz Kelna ili Andreasa skov Olsena iz Klub Briža. Dosta jaka generacija...