Ne sudi Zvezdi i Partizanu, već derbi u Hrvatskoj!? U igri i Irfan Peljto!

Neočekivana odluka Hrvatskog saveza dovela srpskog i bh. arbitra u centar pažnje.

Izvor: MN PRESS

Hrvatski fudbalski savez pokrenuo je inicijativu da derbije tamošnje lige i još nekoliko "manjih" utakmica sude sudije koje dolaze iz zemalja u regionu. Među njima se spominje i Srđan Jovanović, najbolji srpski sudija, pišu zagrebačke "Sportske novosti".

"Zna se da HNS ima dogovornu saradnju sa Bugarima i Kipranima, ali sada traži jača sudijska imena. Na taj način, HNS očigledno želi da umiri one koji nisu zadovolji suđenjem i traže strance, ali želi i da pokaže da čini sve i da tako odgovornost stavi isključivo na sudijsku struku... Ko bi vodio naše derbije? Vjerovatno su najveća šansa susjedne države, pa ne bi trebalo da čudi ako se na utakmici Hajduk - Dinamo sa pištaljkom pojavi Slovenac Slavko Vinčić ili Irfan Peljto iz BiH ili Srbin Srđan Jovanović ili neko četvrti iz tih država", navedeno je.

Hrvatski savez bi mogao da do 15. ili najkasnije 20. marta dobije odgovor na pitanje ko je spreman da sudi tamošnji derbi. Za to vreme, u subotu će biti odigran "večiti" derbi Crvene zvezde i Partizana sa ogromnim ulogom, a Srđan Jovanović definitivno neće biti glavni arbitar, jer je već delegiran za duel Napredak - TSC u Kruševcu.

Crvena zvezda već godinama ukazuje na svoje ogromno nezadovoljstvo njegovim radom, pa je tako i nedavno objavila saopštenje u kojem je kritikovala njegovu odluku u VAR sobi na meču Radnik Surdulica - Partizan.

"Crvena zvezda je zgrožena režijom meča između Partizana i Radnika u Surdulici, koju je direktno sproveo Srđan Jovanović iz VAR sobe. Tražimo od Fudbalskog saveza Srbije da se tom sudiji, koji je obrukao srpski fudbal nedavno i u Evropi, potpuno zabrani pristup svim utakmicama Crvene zvezde i Partizana, jer je po ko zna koji put direktno uticao na to da Partizan pobijedi i ciljano im pomogao. Često je to činio i u direktnim okršajima sa Crvenom zvezdom, a sada mora da im pomaže i u mečevima sa posljednjeplasiranim ekipama na tabeli. Kad god ima priliku on svojim odlukama utiče na neregularnost takmičenja i svojim odlukama direktno doprinosi pobjedama Partizana. Njegovoj bahatosti i bezobrazluku neće biti kraja sve dok čelni ljudi FSS ne donesu konkretnu odluku. Za dobrobit srpskog fudbala taj čovek se mora skloniti iz srpskog fudbala", poručeno je tada sa "Marakane".

Srđan Jovanović poslednji put je sudio "vječiti derbi" u aprilu 2022. godine, kada je bilo 0:0 na "Marakani".