UŽIVO SRBIJA - KIPAR: Piksi iznenadio sve, nema rekordera u timu za Kipar!

16 : 29

Šta je rekao Piksi?

"Razumem i kritiku, sve je to u redu, lek je da se ne ulazi u bilo kakvu vrstu polemike, ali važno je da se sačuva koncentracija, to je najvažnije za ekipu. Pretpostavljam da su ljudi nezadovoljni, a pritisak uvek postoji, sve je to u rok službe. Važno je da radite pošteno i da sve bude dobro na kraju. Rekao sam igračima da želim da vidim reakciju, revolt, nisam opterećen rezultatom, nikad nisam rekao da mora da pobede, ali pobediće ako budu agresivniji, pruže dobru igru zbog reputacije koju su stvorili. Hoću pozitivnu reakciju svih igrača, od zadnje linije do napada. Maksimalno angažovanje i respekt prema principima igre koju želimo da pružimo. Niko se ne oseća lepo kada ga kritikujete, stvaljate pod upitnik njegov kvalitet. Zato želim reakciju. Tim će protiv Kipra izaći maksimalno ozbiljno i sa dosta promena, sigurno", rekao je Piksi na konferenciji za medije uoči meča.