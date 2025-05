Velika žurka na "Marakani": Zvezda slavila titulu i pozdravljala Kangu i Rodića

Crvena zvezda je pobijedila Mladost 3:1 u utakmici na kojoj je slavila šampionsku titulu. Takođe, na ovoj utakmici oprostili su se Milan Rodić i Gelor Kanga.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Mladost iz Lučana 3:1 (2:0) u posljednjoj utakmici ove sezone uoči koje je počela velika žurka na stadionu "Rajko Mitić". Slavila je Zvezda novu šampionsku titulu, petu uzastopnu duplu krunu, uz bakljade i vatromet, a bilo je i suza zbog toga što su se od kluba opraštali Milan Rodić i Gelor Kanga.

Njima dvojici ugovori ističu i neće biti produženi, tako da su počeli meč i izašli u 64. minutu kada ih je publika nagradila jakim aplauzima, dok su igrači sa klupe napravili špalir.

Što se tiče same utakmice, Zvezda nije pokvarila šampionsko slavlje i rutinski je došla do još jedne pobjede golovima Kange iz penala u 44. minutu, pa tri minuta kasnije i Šerifa Endijaja. Iako je Mladost uspjela da se uključi u meč preko Bondžulića, vidjeli smo u nadoknadi još jedan gol i to preko Bruna Duartea za konačnih 3:1.

Važno je napomenuti da mu je asistirao Piter Olajinka koji se vratio na teren prvi put poslije teške povrede sredinom oktobra.