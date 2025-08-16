POLUVRIJEME: Sarajevo – Posušje 1:1! Musemić počeo šesti mandat na Koševu, Ljajić debituje

Na Koševu su se sastali Sarajevo i Posušje, a rezultat je izjednačen poslije prvih 45 minuta.

Husref Musemić počeo je večeras šesti trenerski mandat na klupi Sarajeva.

Na Koševu su se njegovi izabranici sastali sa Posušjem, u okviru 4. kola Premijer lige BiH, a poslije prvog poluvremena, rezultat je "poravnat" – 1:1.

Meč u kojem u bordo dresu debituje ex-reprezentativac Srbije Adem Ljajić počeo je lošim vijestima po Musemića, koji je već u uvodnim minutima morao da posegne za prinudnom izmjenom.

Agon Elezi je prilikom duela sa protivničkim igračem doživio povredu ramena. Ukazivala mu se pomoć na terenu Koševa, a nakon što se pokazalo da ne može da nastavi meč, u igru je ušao Aleksandar Đorđević.

Sarajevo je do prednosti stiglo u 22. minutu. Ljajić je izveo korner sa desne strane te nakon kratkog pasa sa saigračem poslao loptu u kazneni prostor Posušja. Gostujuća odbrana izblokirala je šut Mihaela Kuprešaka, ali ne i Frensisa Kjeremea, poslije čijeg je "mlakog" prizemnog udarca lopta odsjela u mreži.

Provjeravao se ovaj pogodak u VAR sobi, gledalo se da li se Ljajić aktivirao iz ofsajda, ali se ispostavilo da ništa nije bilo sporno u ovoj situaciji.

Sjajan pogodak za izjednačenje postigao je Ante Živković u 33. minutu. Upotrebljiv centaršut sa desne strane uputio je Jan Raužan, a hrvatski napadač glavom zahvatio loptu na 13-14 metara od gola domaćih i matirao Ivana Banića.

Imala je domaća ekipa do kraja prvog dijela dvije stopostotne prilike za pogodak. Prvo je četiri minuta kasnije Đorđević pogodio prečku nakon udarca glavom, da bi u 43. minutu Aldin Ćeman odličnom intervencijom spasio mrežu poslije udarca Kuprešaka.

