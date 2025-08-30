Partizan igra Evropu, ali bez Grobara: Zabranjen ulaz na meč decenije

Rukometaši Partizana će protiv češke Karvine probati da se plasiraju u Ligu Evrope. Na Banjici nažalost neće biti navijača.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana u subotu od 18 časova dočekuju ekipu Karvine u prvoj utakmici specijalnih kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-bijeli su usljed kazne Evropske rukometne federacije uskraćeni za podršku publike, pa će se meč u Beogradu igrati pred praznim tribinama.

Za crno-bijele ovo je prilika da naprave značajan iskorak na međunarodnoj sceni i dočekaju jesen u grupnoj fazi drugog po jačini evropskog takmičenja. Plasmanu u Ligu Evrope posebno se nada pivot Ivan Mićić, koji je od malih nogu dio rukometnog kluba Partizan.

"Lično sam veoma srećan što je Partizan uopšte došao u situaciju da igra kvalifikacije za Ligu Evrope, a bio bih još srećniji kada bismo uspjeli da se plasiramo u grupnu fazu. Očekujem težak dvomeč sa Karvinom, koja je ozbiljan protivnik i dugogodišnji učesnik Lige Evrope. Mislim da smo dovoljno spremni.

Zabrana prisustva publike je veliki minus za nas, ali daćemo sve od sebe da izborimo što bolji rezultat pred revanš u Češkoj. U gostima ćemo imati i podršku svojih navijača iz dijaspore, tako da se nadamo pozitivnom ishodu, istakao je Mićić.

Stanković došao da bi se ovo dobilo

Strahinja Stanković koji je tokom ljeta pojačao crno-bijele na poziciji desnog krila smatra da je Partizan odlično odradio pripreme i da je tokom turnira u Ohridu dovoljno testirao trenutni nivo igre.

"Vratili smo se sa međunarodnog turnira, na kom smo vidjeli i dobre i loše strane svoje igre. Odigrali smo utakmice sa ekipama koje igraju slično kao Karvina. Sva naša pažnja je usmjerena ka tom dvomeču, koji je možda i najvažniji izazov u ovoj sezoni. Žao mi je što prvu utakmicu u Evropi, a ujedno moju prvu zvaničnu u dresu Partizana, nećemo odigrati pred našim navijačima. Nedostajaće nam podrška publike, ali Partizan je ime koje uvijek razmišlja samo o pobjedi", zaključio je Stanković.

Prvu utakmicu specijalnih kvalifikacija, u kojoj Partizan dočekuje Karvinu možete pratiti u direktnom prenosu na Areni Sport u subotu od 18 časova.