Sferopulos posebno nahvalio dvojicu igrača: Šta se dešava sa Devonteom Grejemom?

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos zadovoljan je turnirom na Kipru i vjeruje da će sve doći na svoje kada krene sezona.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos sumirao je utiske sa dosadašnjeg dijela priprema. Crveno-bijeli su nakon provjera u Beogradu odigrali prijateljski turnir na Kipru gdje su zabilježili jedan poraz i jednu pobjedu.

Nije beogradski tim bio kompletan, što zbog reprezentativnih obaveza igrača, što zbog povreda, a ono što brine navijače je peh Nikole Kalinića koji je parket napustio početkom treće četvrtine meča sa Monakom. Zvezda je u tom duelu slavila, dok je protiv Pariza doživjela ubjedljiv poraz.

Grčki stručnjak vidi pozitivne stvari i nada se da će kada krene sezona sve kockice biti posložene.

"Odigrali smo prve utakmice protiv evroligaških timova. Došli smo na Kipar da pronađemo hemiju, ritam… Još su pripreme u toku i naravno, prva utakmica je bila loša, ali protiv Monaka smo vidjeli da znamo kako da igramo i šta treba da radimo. Rezultati se sada ne računaju, dobili smo Monako, ali to ne znači ništa. Najvažnije je da napredujemo u svim stvarima koje još ne radimo dobro i nastavimo sa dobrim stvarima. Imali smo 27 asistencija protiv Monaka, to je veliki broj i zbog toga sam srećan, ali imali smo i veliki broj izgubljenih lopti, ali to je zbog hemije. Moramo još da se upoznamo, naučimo kako da igramo zajedno sa velikim brojem novih igrača. Nema mnogo vremena, ali kako budemo trenirali i igrali bićemo bolji i bolji. To je najvažnije", rekao je Sferopulos za "Meridian sport".

.@JordanNworaје предводио црвено-беле са 15 поена, а уз то је уписао и 5 скокова, 4 асистенције и 2 блокаде ⚪️#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/F5hfpsMNDl — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)September 14, 2025

Sferopulosa raduje ono što je vidio u utakmici protiv Monaka, a to su želja za pobjedom i mnogo bolja odbrana nego u prvom duelu. Ipak, ima dosta detalja na kojima treba raditi.

"Ima još stvari na kojima moramo da radimo, nismo još u takmičarskom ritmu, procenat šuta za tri poena nije bio dobar, ali to je normalno. Mišići su zategnuti od treninga, još nismo u najboljoj formi, u kojoj ćemo biti kada dođe prva zvanična utakmica, ali vidjeli smo neke stvari koje želimo, imali smo 14 ukradenih lopti i to je veoma važno. Igrali smo dobru odbranu protiv Monaka, bili agresivni. Dakle, počeli smo da igramo dobro u odbrani, a jasno je i da je za kvalitetnu igru u odbrani potrebno vrijeme, da naučimo kako da se pokrivamo i da sarađujemo. Na dobrom smo putu i možemo još mnogo da napredujemo."

Osvrnuo se na partije Kodija Milera-Mekintajera i priznao da će novajliji Devonteu Grejemu biti potrebno vremena da se privikne na evropsku košarku.

"Veoma sam zadovoljan, Kodi je bio veoma dobar i u odbrani, vršio pritisak na loptu. To želimo od bekova, da budu agresivni u odbrani, ali i da u napadu dijele loptu i da se ona dobro kreće. Najbitnije je da na pravi način vode ekipu. Grejem je došao iz NBA, prvi put je u Evropi, potrebno mu je vremena… Svjesni smo da ćemo vremenom biti sve bolji i bolji."

Čima Moneke nije igrao protiv Pariza, ali je protiv Monaka odigrao na visokom energetskom nivou, što je posebno istakao Janis.

"Čima uvijek daje energiju ekipi, nešto dodatno u svim segmentima igre, u odbrani i napadu i veoma smo srećni što je sa nama", zaključio je Janis Sferopulos.