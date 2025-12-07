logo
"Pobijediće Meksiko u finalu Svjetskog prvenstva": Đoković šokirao planetu, da li je ovo skrivena poruka?

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Srpski teniser Novak Đoković iznio je svoju prognozu za Mundijal 2026.

Novak Đoković prognozirao Meksiko će osvojiti Svjetsko prvenstvo Izvor: EPA/ELISABETTA BARACCHI

Nedavno je održan žrijeb za Svetsko prvenstvo 2026. godine gdje se neće takmičiti sekcija Srbije. Spektakl na kome će učestvovati 48 zemalja biće održan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Svoje favorite iznio je i najbolji srpski sportista svih vremena Novak Đoković.

Njegova prognoza će sigurno iznenaditi javnost, ali se u njoj vrlo vjerovatno nalazi skrivena poruka. Nije tajna da Srbin ima jako dobar odnos sa jednim od najboljih fudbalera u istoriji Kristijanom Ronaldom koji će završiti reprezentatinu karijeru poslije Mundijala. Na pitanje koga vidi u finalu kao iz topa rekao je: "Portugal i Meksiko, ali Portugal će osvojiti prvenstvo".

Malo je reći da je šokirao voditelja, ali nema sumnje da je sa namjerom ovo izrekao.

Grupe na Svjetskom prvenstvu 2026

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Pobednik UEFA plej-of D

Grupa B: Kanada, Pobjednik UEFA plej-of A, Katar, Švajcarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Pobednik UEFA plej-of C

Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Holandija, Japan, Pobjednik UEFA plej-of B, Tunis

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, Pobjednik FIFA plej-of 2, Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, Pobjednik FIFA plej-of 1, Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

