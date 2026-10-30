Sloga Meridian ponovo kažnjena: FIFA izrekla novu zabranu Dobojlijama

Dobojski premijerligaš ne može da registruje igrače u naredna tri prelazna roka.

Izvor: Avaz.ba

Sloga Meridian ponovo je na "crnoj listi" FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.

Dobojskom premijerligašu je krajem maja ove godine izrečena zanrana registracije pojačanja, koja je nakon izmirenja određenih finansijskih obaveza prema bivšim igračima i članovima kluba ukinuta početkom avgusta. Ipak, sada je klub sa Luka ponovo kažnjen.

Novonastala kazna teče od 16. oktobra, a Dobojlije, kako je navedeno na sajtu svjetske kuće fudbala, ne mogu da registruju nove igrače u naredna tri prelazna roka.

Izvor: Screenshot

(mondo.ba, D. Šutvić)

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