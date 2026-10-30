logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sloga Meridian ponovo kažnjena: FIFA izrekla novu zabranu Dobojlijama

Sloga Meridian ponovo kažnjena: FIFA izrekla novu zabranu Dobojlijama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Dobojski premijerligaš ne može da registruje igrače u naredna tri prelazna roka.

FIFA ponovo kaznila Slogu Izvor: Avaz.ba

Sloga Meridian ponovo je na "crnoj listi" FIFA kad je riječ o registraciji novih igrača.

Dobojskom premijerligašu je krajem maja ove godine izrečena zanrana registracije pojačanja, koja je nakon izmirenja određenih finansijskih obaveza prema bivšim igračima i članovima kluba ukinuta početkom avgusta. Ipak, sada je klub sa Luka ponovo kažnjen.

Novonastala kazna teče od 16. oktobra, a Dobojlije, kako je navedeno na sajtu svjetske kuće fudbala, ne mogu da registruju nove igrače u naredna tri prelazna roka.

Izvor: Screenshot

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FIFA FK Sloga Doboj fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC