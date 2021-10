MAKABI - CRVENA ZVEZDA UŽIVO! Crveno-beli odlični, Kalinić i Volters razigrani, priključio se i Simonović!

Crvena zvezda gostuje Makabiju u drugom kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Desetkovana Crvena zvezda traži prvu evroligašku pobedu. Protiv Fenerbahčea im je malo nedostajalo, pa će pokušati da slave na novom gostovanju.

Večeras gostuju u Tel Avivu ekipi Makabija i ponovo u okrnjenom sastavu. Dejan Radonjić ne može da računa na Maika Cirbesa, Branka Lazića i Erona Vajta, dok su male šanse da zaigra Ostin Holins.

Najveća pretnja crveno-belima svakako je Skoti Vilbekin, najbolji igrač izraelskog tima.

"Ne smemo da gubimo lopte i da im dozvoljavamo lake poene u tranziciji, uz to moramo da igramo dobro u odbrani. U ovom delu sezone je defanziva ispred ofanzive. Doći će i napad, samo treba još da se uigramo i da se upoznamo. Što se Vilbekina tiče on je odličan igrač i moramo da mu otežamo posao. Ako ga usporimo to bi moglo da nam pomogne", rekao je Nejt Volters.

