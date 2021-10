CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS UŽIVO: Rovovska borba u "Areni", Kalinić diriguje

Sudija je iznervirao sve navijače, Kalinić je odgurnut, a oni su dosudili tehničku za Nikolu zbog simuliranja. Strelnijeks je pogodio, a Kalinić je za to vreme nastavio da razgovara sa sudijama zbog toga. Mitrović je to nadomestio, fintom je pravario Niba i poentirao pod faulom i dao je dodatno slobodno bacanje. Kavano je ostao sam i pogodio za tri. Radonjić je tražio tajm-aut.

End of 3rd Q BC Crvena zvezda mts 46 @bczalgiris 42 Kalinić 11 pts, @NateWolters 9 pts #EuroLeague #EveryGameMatters | #TogetherWeCan #WeAreTheTeam #kkcz pic.twitter.com/esYtXJ8eHj

Posle koša Strelnijeksa (17:21) je Radonjić tražio minut odmora. To je dalo rezultat. Dobrić i Kuzmić su postigli četiri poena u nizu i izjednačili.

Zvezda igra odlično u odbrani, pa onda to propušta da nagradi u napadu. PReviše kombinovanja i ekstra pasova ih košta. To je sve surovo kaznio Gifaj trojkom.

End of 1st Q BC Crvena zvezda mts 13 @bczalgiris 14 Davidovac 5 pts, @NateWolters 4pts #EuroLeague #EveryGameMatters | #TogetherWeCan #kkcz pic.twitter.com/fD8rTfCd5c

Odlična igra Zvezde, posebno u odbrani u prvih pet minuta (11:5).. Koriste to za bržu igru u tranziciji i uspevaju da iznude faulove. Kalinić je dao oba slobodna bacanja.

Posle koša Voltersa Strelnijeks pogađa za tri, posle čega Lazarević dolazi do prvih poena na meču (7:5).

Pred početak meča je puštena himna Evrolige, a navijači Zvezde su kao po običaju to nadjačali pevanjem. Ponovo je himna elitnog takmičenja utišana.

. @EuroLeague Round 3 | BC Crvena zvezda mts starting 5⃣ vs @bczalgiris ⭐️ @NateWolters ⭐️ Stefan Lazarević ⭐️ Nikola Kalinić ⭐️ Dejan Davidovac ⭐️ Ognjen Kuzmić #EuroLeague #EveryGameMatters | #TogetherWeCan #kkcz pic.twitter.com/UXaRmrwcZy

17 : 45

OGLASIO SE I KALINIĆ

Pre početka meča se oglasio i Nikola Kalinić i izvinio se zbog jedne izjave iz prošlosti o Kosovu i Metohiji.

"Žao mi je što je moja izjava oko Kosova i Metohije pogrešno preneta, shvaćena i protumačena. Zbog svega toga se loše osećam i to me kao mladog čoveka boli. Nisam imao nameru da bilo koga povredim, bilo kojom svojom izjavom i potezom, i ako se to dogodilo, izvinjavam se", rekao je Kalinić i dodao da će jednu mesečnu platu donirati srpskom narodu na KiM.

Izvor: kkcrvenazvezda.rs