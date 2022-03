CRVENA ZVEZDA - REAL UŽIVO: Crveno-beli blistaju, Pionir je na nogama!

Crvena zvezda u Evroligi dočekuje Real Madrid i nastavlja pohod ka četvrtfinalu elitnog takmičenja.

Crvena zvezda i dalje ima dobre šanse za plasman u četvrtfinale Evrolige. Da bi u tome uspeli moraće da nastave sa pobedama, pre svega na domaćem terenu.

Priliku za to imaće ove nedelje u duplom evroligaškom programu koji se igra u "Pioniru", prvo večeras protiv Real Madrida, pa u četvrtak sa Makabijem.

Ekipa Dejana Radonjića zna šta treba da uradi ukoliko želi da nastavi borbu za top8, a prvi rival na tom putu im je "kraljevski klub". Gosti su u Beograd stigli sa problemima i spekulacijama oko otkaza za Pabla Lasa.

"Opterećenja u Evroligi su ogromna i mi dobro znamo koliko je sve to teško. To dovodi do toga da neke ekipe imaju slabije dane ili slabije utakmice. Svi prolaze kroz te momente, neko lakše, neko teže. Real je jedan od najboljih timova u Evroligi sa ogromnim kvalitetom i čeka nas težak zadatak", rekao je Radonjić u najavi meča.

