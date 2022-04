PARTIZAN - MORNAR UŽIVO: Ledej nezaustavljiv, gosti bez rešenja za Amerikanca!

Ekipa Željka Obradovića dočekuje crnogorskog predstavnika u "Pioniru"

Izvor: MNPRESS

Porazom od Cedevita Olimpije je Partizan sebi umanjio šanse da dođe do prvog mesta na tabeli ABA lige, ali ne planira da odustane. Nastavlja borbu do samog kraja i nada se da će Crvena zvezda kiksnuti do početka plej-ofa.

Priliku da se iskupe za meč koji su izgubili u prethodnom kolu imaće večeras u "Pioniru". U goste im stiže Mornar, tim koji nema nikakve šanse da se nađe u doigravanju. U prvom duelu u Baru je srpski tim slavio (66:64).

Željko Obradović je imao više vremena da pripremi ekipu, pošto nije bilo obaveza u Evrokupu.

"Iskoristili smo vreme da osvežimo tim i da radimo na malo drugačiji način. Trebalo bi sve to da se vidi na terenu protiv ekipe koja je zaslužila svako poštovanje. Probaćemo da odigramo najbolji mogući meč", rekao je Obradović u najavi utakmice.

