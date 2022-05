PARTIZAN - BUDUĆNOST UŽIVO: Željko digao BURU pred polufinale, crno-beli sad moraju da odgovore!

18 : 08

Šta je Željko rekao?

" Dao sam vreme ekipi, da se odmore, da se vrate i zaborave na to, da imamo ispred sebe novo važno takmičenje. To je izgledalo korektno, igrači su radili korektno. Međutim, danas smo imali najgori trening, ne znam razloge, rekao sam im da ću to da kažem", rekao je na konferenciji pred ovaj meč Željko Obradović.

Vrlo je jasno biloi da je jako nezadovoljan onim što je video, a poručio je igračima da mu odgovore dobrom igrom na meču koji nas očekuje.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV