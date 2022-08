UŽIVO SVETISLAV PEŠIĆ SAOPŠTAVA SPISAK SRBIJE ZA EUROBASKET: Selektor je stigao, sada čekamo odluku!

13 : 34

Računa se na Avramovića i Smailagića!

"Prva faza je odlično prošla, Znate da većina od tih 22 kandidata nije igrala za reprezentaciju u prozorima. Neki su otkazivali zbog povreda, premorenosti, iz privatnih razloga. Od 22 igrača koje smo pozvali za vreme Pokuševski i Jović su otkazali zbog NBA klubova, Smailagić je imao jednu operaciju, koja je dobro prošla i on je došao da radi koliko može posle operacije. U dogovoru sa trenerima Partizana dogovorili smo se da radi sa Partizanom i da vidimo. Iako izgleda da je blizu, nije sve blizu. To važi i za Avramovića koji je obnovio povredu i videćemo u subotu, ponovo će se napraviti snimak. Desna je ruka, on je sa takvom rukom igrao protiv Belgije, tako da na njega i dalje računamo. Videćemo kako će to biti", rekao je Pešić.