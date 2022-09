UŽIVO SRBIJA - ČEŠKA: Jokić i "orlovi" protiv Veselog i pune dvorane na Eurobasketu!

Košarkaši Srbije igraju drugi meč na Evropskom prvenstvu protiv domaćina grupne faze.

Izvor: MN PRESS

Srbija igra novi meč na Eurobasketu. Holandija je pobeđena, na redu je duel sa Češkom. Žele izabranici Svetislava Pešića da nastave sa dobrim rezultatima na šampionatu Evrope i imaće priliku za to protiv domaćina grupe D. Očekuje se da će i dvorana biti puna.

Dakle, na jednoj strani Nikola Jokić, Vasilije Micić i saigrači, na drugoj Jan Veseli, oporavljeni Tomaš Satoranski i navijači koji će, očekivano, biti više na strani domaćina. Ono što nikako u srpskom timu ne smeju da dozvole jeste preterano opuštanje, kao što je bilo u trećoj četvrtini duela sa Holanđanima. Česi će imati i motiv više zbog poraza od Poljske.

Ni na ovom meču neće biti Nikole Milutinova, pa će rezervni centar biti Dušan Ristić koji se dobro pokazao u petak. Moraće tako nešto da uradi još jednom. "Milutinov je sigurno važan,ne važan nego veoma važan, ali Ristić je svakog minuta pokazao zašto je ovde. Malo je bio stegnut jer do sada nije puno igrao, ali korektan je bio i očekujemo da to ponovi is sutra. Neko će više, a neko manje minuta dobijati, ali ovo prvenstvo dugo traje i tražimo da svaki igrač dobije svoju šansu. Makar očekujem da će prvenstvo za nas bude dugačko i nadam se da će povrede da nas zaobiđu", rekao je Pešić.

Dešavanja sa utakmice u Pragu pratite na MONDU klikom na karticu "RAZVOJ DOGAĐAJA".