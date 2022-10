UŽIVO BASKONIJA - PARTIZAN: Crno-beli ispustili prednost, Španci se trojkama vratili!

Partizan vodi - 26:20. Kako se odvija meč najbolje govori to što je Ledej dao prvu trojku za Partizan u 12. minutu,Baskonija se za to vreme oslanja gotovo isključivo na dalekometne hice.

Darius Thompson of @Baskonia is flying to the rim ✈️ #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/YUybus47DX

OBRADOVIĆ: PASOŠI ME NE ZANIMAJU

Litvanski portal objavio je podatke o korišćenju domaćih igrača u Evroligi, a Partizan je po tome u donjem delu liste. O tome je pričao i Obradović pred meč i naglasio da ga ne zanima ko ima čije državljanstvo.

"Rekao sam već jednom i ponoviću. Ne zanima me da se bavim time i da gledam pasoše, to me ne interesuje. Zanima me samo ko kako trenira i šta pokazuje na terenu i na utakmici. Samo to određuje koliko će ko minuta provesti na parketu. Naravno, tu su i neki drugi faktori na koje treba obratiti pažnju poput broja utakmica, kada se koja igra, svi će imati dovoljno vremena i prostora da igraju, od njih zavisi koliko", rekao je Obradović.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić