UŽIVO CRVENA ZVEZDA - BAJERN MINHEN: Marković previše GREŠI, Bavarci uzvraćaju udarac!

Marković je vršio presing na Vajler-Vebu, sudije su pokazale da je Stefan napravio faul, ali je tom prilikom košarkaš Bajerna udario rukom u glavu pleja Zvezde i nokautirao ga. Sudije su potom donele odluku da je Marković napravio faul, ali i nesportska za Veba. To je značilo da Zvezda ima dva slobodna bacanja i loptu sa strane.

"Očekujem tešku utakmicu u jednoj od istorijski najvažnijih hala u Evropi. Definitivno idemo tamo sa ambicijom. Znamo koji su izazovi predstojeće utakmice, jer smo bili u istoj situaciji i pre godinu dana. Moramo da se usredsredimo na stvari koje možemo da kontrolišemo, a to je naš nastup", rekao je Italijan.

VRAĆA SE NEDOVIĆ!

U večerašnjem duelu se očekuje i debi Nemanje Nedovića koji se oporavio od povrede.

"Do samog početka utakmice nećemo znati u kom obimu možemo da koristimo Nemanju. On je motivisan, dobro trenira, ali moramo da budemo oprezni, jer je to najbitnije. Zdravlje igrača je na prvom mestu", rekao je Jovanović.

