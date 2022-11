UŽIVO PARTIZAN - MAKABI: Crno-beli u PUNOJ ARENI dočekuju "Ponos Izraela"

17 : 17

Poruka Željka Obradovića!

"Sinoć je nakon 13 dana bio prvi trening gde smo imali situaciju da radimo pet na pet. Posle utakmice sa Panatinaikosom, a pre Borca smo imali trening na kom se povredio Dante Egzum i to je bilo to. Posle smo imali Olimpijakos gde smo imali prvo 9 a potom 8 igrača na treningu i bilo je nemoguće raditi. Vratili smo se u trening i to je prva stvar pred Makabi. A Makabi je poznat, oni igraju tipično onako kako igraju godinama. Imaju mnogo igre u tranziciji, mnogo izolacije i mnogo igre jedan na jedan. U tome je suština naše utakmice, da zaustavimo ta dva segmenta igre. Prvo tranziciju uz ofanzivni skok, potom izolaciju i igru jedan na jedan. Ako to budemo uspeli, imamo šansu da odigramo dobru utakmicu. Naravno, uz sve ono što treba da uradimo u napadu, a to je strpljenje koje nas je krasilo u velikom broju utakmica. Ekstra pas i poštovanje nekih principa i onoga što postavimo pred utakmicu. Tada bismo imali šanse da dobijemo meč", istakao je Obradović u najavi utakmice

Izvor: MN PRESS