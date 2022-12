UŽIVO CRVENA ZVEZDA - ARMANI: Italijani REŠETAJU u Pioniru - konstantno raste prednost gostiju

Armani je zastao, a Crvena zvezda je našla način da prednost Italijana ne raste. Filip Petrušev je lepo pogodio iz okreta, za "minus 10" na tri minuta do kraja - 26:36

Dok Lazarević sugeriše Petruševu oko odbrane "preuzimanjem", Kajl Hajns pogodio je za velikih "plus 15" Armanija. Italijani vode 33:18

I bivši košarkaš Zvezde i ljubimac Delija Bili Beron pogađa za kraj prve četvrtine. To je njegova druga trojka večeras.

Po trojku za Italijane ubacili su Timote Luvavu, Bili Beron, Đampaolo Riči i Devon Hol (dve). Armani je šutem za tri 5/8 poveo 23:16 i Ivanović je na to reagovao tajm-autom na minut pre pauze.

Armani je ubacio 18 poena za sedam minuta i Ivanoivić je na to reagovao tako što je izveo iz igre sve osim Luke Mitrovića, a na teren poslao Nedovića, Lazarevića, Petruševa i Markovića.

18 : 25

Navijači Zvezde danas strepe i zbog ovoga!

U četvrtak ističe rok do kojeg Real Madrid može da izjednači ponudu za Fakunda Kampaca, koji je navodno velika želja Crvene zvezde. U slučaju da "kraljevski klub" to ne uradi do ponoći, stvorila bi se šansa da crveno-beli zaista dovedu jedno od najvećih pojačanja u svojoj istoriji.

Danas je "Dan D" za Zvezdu i Kampaca.

