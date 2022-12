POLUVRIJEME: "Tvrd" meč u Laktašima - Igokea m:tel na plus dva protiv Turaka

Košarkaši Igokee m:tel igraju posljednji meč grupne faze FIBA Lige šampiona.

Duel sa turskim Baščešehirom, u okviru šestog kola FIBA Lige šampiona, donijeće odluku o tome da li će Igokea m:tel u plej-in ući sa drugog ili trećeg mjesta.

Da bi zauzeli drugu poziciju i dobili, uslovno rečeno, "lakšeg" rivala, igrači Dragana Bajića moraju da savladaju turskog predstavnika, a na ulasku u drugih 20 minuta, ulaze uz prednost od dva poena:

IGOKEA M:TEL – BAHČEŠEHIR 39:37, u toku

(19:18, 20:19)

I jedna i druga ekipa su tokom prva dva kvartala najviše bile u prednosti od pet poena.

Igokea m:tel je serijom 10:0 odgovorila na bolji početak Turaka, a plus pet domaći sastav imao je i u posljednjem minutu druge dionice, nakon što je veći dio prvog poluvremena protekao u smjenama u vođstvu.

Ipak, da tu prednost "igosi" ne zadrže do početka treće dionice, "krivac" je Džamar Smit, koji je u posljednjem napadu turske ekipe u prvom dijelu pogodio trojku i nastavio veoma dobro šutersko veče svoje ekipem, s obzirom na to da je to bila čak sedma trojka Baščešehira iz 14 šuteva.

Podsjetimo, igrači Igokee m:tel obezbijedili su plasman u plej-in kolo prije kraja grupne faze. Ukoliko trijumfuju nad Bahčešehirom i osvoje drugo mjesto u grupi, u doigravanju za Top 16 snage će odmjeriti sa belgijskim Ostendeom, te imati priliku za revanš za eliminaciju u prošloj sezoni.

Sa druge strane, u slučaju poraza, zauzeće treću poziciju, te će za rivala imati šampiona Izraela Hapoel Holon.

