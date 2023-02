UŽIVO PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Počelo je - večiti krenuli po finale Kupa!

"U dva evroligaška derbija Željko je spremio dva različita načina igre. U prvom je bilo mnogo trčanja, šuteva, veliki broj poseda. U drugom je bilo potpuno drugačije, praktično je 'ubio' ritam, napadi su bili razvučeni, šutevi su se uzimali na isteku napada, to je nešto što Zvezdi nije prijalo. Verujem da će probati na sličan način i sada. Zaista je Obradović maestralno spremio taj poslednji derbi, bilo je više kontakta, napada na niskom postu. Nije isključeno da možda krenu u malo bržem ritmu, ali očekujem da će biti mirnije i sporije", kaže Simonović.

20 : 33

ŠTA SU PREDNOSTI ZVEZDE U DERBIJU?

Analizu predstojećeg derbija dao je bivši igrač Crvene zvezde Marko Simonović u intervjuu za MONDO. Po njemu, ovo su najveće prednosti crveno-belih u ovom meču.

"Pre svega očekujem ujednačenu utakmicu i možda bih blagu prednost dao Zvezdi. Glavna prednost je bekovska linija. Kampaco - Vildoza - Nedović, to je zaista sjajan trio. Ubitačna kombinacija, kada oni uhvate ritam, teško je to da se brani, posebno ako se ubrza igra, to je jedna od najjačih bekovskih linija u Evropi. Naravno, ne treba zaboraviti ni druge igrače, poput Mitrovića, Lazića, Dobrića...", rekao je Simonović.