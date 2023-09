Kladio bih se na Đokovića! Federer iznenadio sve odgovorom na jedno pitanje - kako će Novak reagovati?

Rodžer Federer uvjeren je da će Novak Đoković osvojiti US open.

Novak Đoković osvojiće US open. To je mišljenje koje imaju navijači srpskog asa, svi oni koji ga prate i navijaju i u Srbiji i širom planete, ali to isto misli i Rodžer Federer! Jedan od najvećih rivala Srbina i igrač koji je poznat po izjavama koje su često znale da provociraju Noleta ovog puta je na njegovoj strani.