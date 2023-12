UŽIVO PARTIZAN - ARMANI: Crno-beli u seriji pobeda, gosti u Beogradu BEZ Mirotića!

"Odgledali smo utakmicu koju su imali u Minhenu. Veoma dobro su igrali, izgubili u produžetku, to je košarka… Imali su veliku šansu da pobede. Kvalitetna su ekipa, bez obzira što im nedostaju neki igrači. Osim Hajnsa, svi mogu da šutiraju za tri poena i to je nešto što je mnogo važno kada pričamo o našoj odbrani. Kako ćemo da reagujemo na pik end pop situacije. Igrač koji dominira u ovom trenutku u njihovom timu je Šilds, koji ima izvanredne procente za dva i tri poena, Maodo Lo je pokazao tokom sezone da može da odigra na fantastičnom nivou. Vojtman, Meli i Pojtres koji se smenjuju na poziciji četiri i pet, agresivnost koju dobijaju od drugih igrača u odbrani… Sve su to stvari o kojima smo pričali sa igračima večeras gledajući video. Jasno je da će energija biti nešto veoma važno, da ćemo tražiti svežinu od igrača koji nisu igrali protiv Monaka mnogo i naravno da ćemo tražiti pomoć od naših fenomenalnih navijača i zamoliti ih još jednom da nas bodre i da bude sve fer i sportski", rekao je Željko pre meča.

"Na nama je da nastavimo da igramo u dobrom ritmu. Smatram da smo se svi razigrali u poslednje vreme na oba fronta. Smatram da smo u dobrom ritmu i da ćemo biti spremni. Pokazali smo u prethodnim mečevima borbenost kao ekipa, nismo odustali, a tu su i naši navijači koji su nam mnogo pomogli. Od prvog do 12, igrača smo igrali dobro, pružili solidne partije i borili se", objasnio je Koprivica.

19 : 34

ŠTA JE ŽELJKO REKAO O MIROTIĆU?

Željko Obradović u intervjuu za "Nedeljnik" otkrio je sve detalje razgovora sa Mirotićem.

"Ispričaću vam sve što ja znam o tome. Posle nekoliko razgovora sa Nikolom koje smo imali i ja i uprava kluba, pozvao me je i rekao da sigurno dolazi u Partizan. Ostalo je da se razreše papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama. Međutim, mi smo za sve to vreme nastavili da komuniciramo. On je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori bili su prijatni, sve je teklo kako treba, razgovarali smo o procesu sastavljanja tima, o igračima koje dovodimo, planovima, zanimao se za svaki detalj", rekao je Željko.

Onda se sve promenilo.

"Posle dve nedelje takvih razgovora pozvao me je i rekao da ne može da dođe. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to deo posla i vređanje i očekivanja i pretnje, ali da niko nije trpeo neke posledice od tog pritiska i da on sa tim može da se nosi. Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. Reći ću vam tačno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive 'iz politke' i 'iz crkve'."

Izvor: Profimedia