"Srbija je ponosna zemlja, zato ste jaki": Pitali smo rivale iz grupe na Euru šta misle o "orlovima"

Evropsko prvenstvo u rukometu nam je donijelo "grupu smrti", a rivali Srbije očigledno cijene novi tim "orlova" na čelu sa Raulom Gonzalesom.

Izvor: MN PRESS

Rukometna elita okupila se na TV Turniru šampiona u Doboju, a kako nažalost u Beogradu nema Lige šampiona niti bilo kakvog vrhunskog rukometa duže od decenije iskoristili smo ovu priliku da vjerovatno prvi u Evropi - najavimo Evropsko prvenstvo.

Na takmičenju koje nas čeka u januaru 2026. godine upali smo u "grupu smrti" sa Njemačkom, Španijom i Austrijom. Pitali smo reprezentativce svake od ovih selekcija šta misle o grupi, Srbiji i Euru, a počeli smo naravno od našeg Dragana Pešmalbeka.

"Teška grupa, biće teško svakako, ali na Evropskom prvenstvu nema nijedne lake utakmice. Nismo favoriti u grupi, ali ćemo da se borimo da idemo dalje u drugi krug i mislim da imamo šanse da uspijemo.Imamo dobar tim, dobar duh u ekipi. Dolazi Raul koji je dobar trener i vjerujem da ćemo sa njim biti drugačiji i spremni za januar", rekao je Pešmalbek.

Rune Damke - Njemačka

Krilni igrač "pancera" i Kila istakao je da će zbog ovakve grupe timovi od starta morati da dignu formu. Neće ovdje biti praznog hoda.

"Sigurno je grupa smrti i uvijek je malo tužno kada dobijete najtežu grupu. Na kraju morate da se takmičite na najvišem nivou od početka. Mislim da se naše nacije imaju ambiciju da idu jako daleko na turniru. Moramo da budemo na nivou od početka i nema vremena za gubljenje. Moramo da se spremimo", počeo je Damke.

Neće mu biti lako, za razliku od ostalih sagovornika njemu mjesto u ekipi nije "zagarantovano". Strašna je konkurencija u ekipi Njemačke.

"Moram da igram na visokom nivou, ali ja igram u klubu gdje je uvijek tako. Do mene je i to je moj posao. Biće jako teško takmičenje za nas jer su i drugi timovi sjajni. Srbija takođe ima sjajne rukometaše u Bundesligi i moramo da budemo snažni, a trener je tu da donosi odluke", naglasio je Damke.

Morali smo da ga pitamo i ko je po njegovom mišljenju najbolji igrač "orlova". Naravno da je Nijemac pomenuo - osvajača Bundeslige Dejana Milosavljeva.

"Mislim da imate jako dobrog golmana. Igrao je na najvišem nivou, bio je veliki dio prve titule Fuhsea u Njemačkoj i on je neko na koga se mora obratiti pažnja."

Nikola Bilik - Austrija

Austrijanci su prethodnih godina sa Vagnerom na crti, Frimelom na krilu i Bilikom na beku bili pravo otkrovenje. Nisu morali baš Srbiji da padnu u grupu iz trećeg šešira...

"Jako je teška grupa. Mislim da je svaki tim sposoban a izađe iz nje. Naravno postoje favoriti kao što su Njemačka i Španija. Ipak mislim da Srbija i mi imamo dobre timove. Vidjećemo šta će biti, ali je jako, jako teška grupa", počeo je Nikola Bilik.

Nije htio da izdvoji najboljeg igrača u našem timu, ali nas je propisno nahvalio. "Da budem iskren mislim da su jako dobri kao tim. Ponosna ste zemlja, igrate sa mnogo srca, ne želim da izaberem nekoga jer mislim da igrate kao grupa i to je nešto što Srbiju čini jakom."

Morali smo da ga "pecnemo" i pitamo da li možda baš za Austriju igra najbolji srpski rukometaš. Nasmijao se i počeo da priča o Nemanji Belošu.

"On je dobar momak, igrao je jako dobro na posljednjem turniru i na prethodnim kvalifikacionim utakmicama. Nadam se da će nam pomoći i na Evropskom prvenstvu takođe", završio je Bilik.

Rodrigo Korales - Španija

Izvor: MN PRESS

Rodriga Koralesa smo sačekali nakon meča u kome je Ćavi Paskval pošteno izgrdio kompletan tim Vesprema. Ipak poslije pobjede i plasmana u finale TV Turnira šampiona sa osmijehom je pričao o predstojećem Euru.

"Stvarno je teška grupa jer igramo sa Njemačkom, Srbijom i Austrijom. Prije dvije godine nas je pobijedila Austrija, Srbija nas je u kvalifikacijama takođe dobila kod kuće, a posljednjih godina sa Njemačkom nekada pobijede oni, a nekada mi. Zapravo je za mene to jedna od najboljih grupa na Euru, a i jedna od najtežih koja je uopšte mogla da bude izvučena. Sva četiri tima pomalo nisu imala sreće ali to je što je. Za navijače će biti dobro, ali teško za nas. To znači da ćemo morati da budemo na 200 odsto od početka, ako hoćemo da imamo uspjeha u ovoj grupi i da se kvalifikujemo", počeo je on.

Što se tiče šansi Španije, "furija" želi da kao i do sada iz prikrajka dođe do medalje. Uspijevalo im je uglavnom na prethodnim takmičenjima.

"Ne znam kakve su, ali kao što smo uradili na posljednjim Olimpijskim igrama želimo i sada. Da budemo uvijek konkurentni, na svakom takmičenju, na svakom meču. Znamo naš potencijal i da možemo da pobijedimo svakoga, ali i da možemo da izgubimo od bilo koga. Kad god ne budemo na 100 odsto biće teško. Od Srbije smo izgubili, onda smo ih pobijedili, ali smo imali jako težak meč. Izgubili smo golom razike od Italije. Za mene je najbitnije da momci koji dolaze i oni koji su već tu pokažu požrtvovanje od prvog dana. To nas je u prošlosti vodilo kada možda nismo bili favoriti. Jer smo uvijek poštovali svakog protivnika i svaki meč. Moje mišljenje je da moramo da poštujemo svakog protivnika i ako to uradimo stavićemo sebe u poziciju da napravimo dobar rezultat. Po mom mišljenju to je ključ jer ako počnemo dobro porašće nam samopouzdanje, a ako počnemo loše ispašćemo."

Najbolji igrač Srbije? "Uf, mnogi od njih. Naravno da volim Dragana (Pešmalbeka) jer igra sa mnom. Uz njega kada igramo sa Segedom Kukić radi sjajan posao kao srednji bek. Naravno par golmana Milosavljev i Čupi su stvarno dobri. To je odlična baza tima, uz Marsenića koji je odigrao sjajno prošle sezone u Fuhseu. Ne mogu da izdvojim jednog jer je ovo timski sport, ali mislim da imaju potencijal da naprave nešto dobro. Vidjećemo i kako će se adaptirati na Raula sada", istakao je iskusni golman.

Kada je već pomenuo novog selektora Srbije, nekadašnjeg prvog čovjeka Vardara i selekcije Makedonije Raula Gonzalesa morali smo da ga pitamo šta misli o njegovom dolasku na klupu Srbije.

"Sigurno donosi znanje i iskustvo. Raul je bio jako uspješan svih ovih godina kao trener. Ima jako dobre odnose sa Balkancima, bio je u Makedoniji i koliko znam priča makedonski tako da će mu biti lakše da se poveže sa igračima. Donosi mnogo znanja i mislim da može uz srpski stil igre da napravi jako opasan tim", završio je Korales.

(MONDO, Nikola Lalović, Goran Arbutina)

