Prve riječi Novaka Đokovića poslije šangajskog pakla: Srbin opet oduševio Kineze

Novak Đoković poslao je ohrabrujuću poruku na društvenim mrežama nakon dramatičnog prolaska u četvrtfinale Mastersa u Šangaju.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Novak Đoković još jednom je pokazao nadljudske moći, pošto je uspio da se plasira u četvrtfinale Mastersa u Šangaju nakon što je povraćao na terenu, pio tablete protiv bolova i umalo se srušio usljed velike vlažnosti vazduha. Španac Haume Munar je uspio da mu uzme jedan set, ali je Đoković uprkos svim problemima igrao sjajan tenis i stigao na tri koraka od pete titule u Šangaju.

Koliko se loše osjećao govori i to da nije imao snage za izjavu na terenu, a potom mu je ljekarski tim savetovao da propusti i konferenciju za medije. Ipak, nekoliko sati posle meča Novak je poslao ohrabrujuću poruku na društvenim mrežama:

"Težak dan u kancelariji. Veoma zahtjevan izazov. Srećom, imam najbolju podršku na svijetu. 我爱上海 (", napisao je Đoković uz znakove na kineskom jeziku koji znače "Volim Šangaj".

Đoković u četvrtfinalu igra protiv Belgijanca Zizua Bergsa sa kojim se do sada nije sastajao u karijeri. Njihov duel je na programu u četvrtak, tako da Novak neće imati previše vremena za oporavak, ali nakon ove poruke nema sumnje da će srpski as počastiti Kineze još makar jednim šampionskim plesom.

