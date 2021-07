UŽIVO - NOVAK IZGUBIO SET: Đoković bez energije u borbi za bronzu!

Očajan servis Đokovića za sada i to je glavni razlog zbog kog je trenutno prednost na strani španskog tenisera, iako nije odigrao ništa specijalno za ovih pet gemova.

Novak nastavlja da propušta brejk šanse i to nije dobro.

I odmah je to uticalo na Novaka, uspeo je Španac da dođe do izjednačenja.

Odmah je Đoković došao do brejk šanse, odličnim izlaskom na mrežu, potom je poklonio poen za izjednačenje, da bi do druge šanse da "oduzme" servis rivalu došao već u narednom poenu sjajnim forhendom. Opustio je ruku, ali na isti način je reagovao i Pablo koji za sada dobija duže gemove...

Novak Đoković i Pablo Karenjo-Busta do sada su se sastali pet puta, a srpski as dobio je četiri meča. Zapravo, jedini poraz od Španca doživeo je na US Openu - posle diksvalifikacije.

Dobro je poznato kako je Đoković slučajno pogodio linijskog sudiju i zbog toga je izbačen sa turnira...

