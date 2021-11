UŽIVO, ĐOKOVIĆ - HURKAČ: Novak igra za finale i 1. mesto na kraju godine! 

Srpski teniser ima priliku da postane rekorder po broju godina koje je završio na prvom mestu ATP liste.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser sveta ima priliku da osigura prvo mesto na kraju 2021. godine! Pobeda nad Poljakom Hubertom Hurkačom u Parizu vodi ga u finale pretposlednjeg turnira sezone, ali i do obaranja Samprasovog rekorda!

Do sada su legendarni Amerikanac i trenutno najbolji teniser planete delili rekord sa po šest godina koje su završavali na prvom mestu, ali bi to moglo da se promeni već danas popodne. Đokovića pobeda bi mu garantovala ostanak na čelnoj poziciji i na kraju decembra ove godine!

Posao neće biti lak, pošto će na drugoj strani mreže biti dobro raspoloženi Hurkač. Momak iz Poljske igra tenis karijere, nedavno je ušao u Top10, a sigurno će imati i veliki motiv protiv čoveka od kojeg je dva puta izgubio. Ako želi da bude u društvu najboljih, mora da ih pobeđuje...

Danas će imati priliku, ali ona neće biti baš sjajna. Novak Đoković silno želi da posao oko prvog mesta na kraju godine završi već u Parizu i da ga to ne muči pred Završni masters u Torinu. Takođe, Đoković se vratio na turnire posle 50 dana pauze i poraza u finalu US Opena, pa je prepun snage da stigne do zacrtanih ciljeva.

Što se tiče Mastersa u Parizu, do polufinala je odigrao samo dva meča, jer je bio slobodan u prvom kolu, a Gael Monfis mu je u trećoj rundi predao meč bez borbe.