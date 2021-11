ĐOKOVIĆ - ZVEREV UŽIVO: Konačno pravi Novak, ovo smo čekali!

To je to!

20 : 03

Federer je tu!

Švajcarac je došao u Torino kako bi gledao mečeve, a pred ovaj duel je prognozirao da će Novak Đoković osvojiti turnir.

"Mislim da će to biti Đoković. Mislim da je na olimpijskim igrama bio previše agresivan, ali sada će biti pravi. On zna šta želi i kako da dođe do toga. Ali neka se pazi Zvereva, on sjajno servira i pun je samopouzdanja", zaključio je on.