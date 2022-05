UŽIVO ĐOKOVIĆ - NADAL: Novakov URLIK u Parizu, podigao pesnicu i poveo prvi put u meču!

Još jedan maratonski gem, ponovo skoro 10 minuta. Proslavio je to urlikom i pesnicom u vazduhu!

Novi maratonski gem, sedam puta su bili izjednačeni četiri brejk šanse je Novak propustio, ali ne i petu. Nastavlja se dobra serija. Uz to je sudija Dumosua upozorio Nadala koji je predugo čekao sa servisima. Prvi put je prihvatio iznenađenje Španca, drugi put ga je opomenuo. Ukoliko se to ponovi, izgubiće poen.

Pred start šestog gema je Nadal tražio pomoć sudije zbog problema sa sočivom. Demijen Dumosoa mu je pomogao, pa je to brzo rešeno.

Ono što svakako raduje jeste to što Đoković konačno pokazuje neku reakciju. Posle napravljenog brejka je počeo da se smeje, kao i da je njemu laknulo što je konačno uspeo da oduzme servis Nadalu.

Đoković je imao 15:30, priliku da dođe do šanse za brejk, nije se to dogodilo, pa je Rafa poveo.

Novak nije uspeo da vrati brejk, Nadal vodi - 0:2. Španac je potvrdio brejk na ovaj način iako je Đoković u drugom gemu imao 30:30, nije došao do prilike da uzvrati.

Džon Mekinro je stao u odbranu Novaka Đokovića . Pričao je o odnosu kakav publika ima prema Novaku i zašto to nije fer.

RUD: NADAL JE FAVORIT!

Jedan od konsultanata "Eurosporta" je i Kasper Rud koji je i dalje aktivan teniser.

"Ako je Rafa zdrav, on je favorit. U finalu 2020. godine je dominirao u sličnim uslovima protiv Novaka. Ako je zdrav boriće se do poslednjeg poena, sjajno igra na terenu 'Filip Šatrije' i po meni je on favorit", poručio je Kasper Rud.

