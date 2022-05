UŽIVO NOVAK ĐOKOVIĆ - RAFAEL NADAL: Spektakl u Parizu, Španac odmah napravio BREJK!

Novak nije uspeo da vrati brejk, Nadal vodi - 0:2. Španac je potvrdio brejk na ovaj način iako je Đoković u drugom gemu imao 30:30, nije došao do prilike da uzvrati.

Džon Mekinro je stao u odbranu Novaka Đokovića . Pričao je o odnosu kakav publika ima prema Novaku i zašto to nije fer.

20 : 49

RUD: NADAL JE FAVORIT!

Jedan od konsultanata "Eurosporta" je i Kasper Rud koji je i dalje aktivan teniser.

"Ako je Rafa zdrav, on je favorit. U finalu 2020. godine je dominirao u sličnim uslovima protiv Novaka. Ako je zdrav boriće se do poslednjeg poena, sjajno igra na terenu 'Filip Šatrije' i po meni je on favorit", poručio je Kasper Rud.

