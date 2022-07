UŽIVO ĐOKOVIĆ - SINER: Novak se odjednom RASPAO, Italijan je blizu osvajanja seta!

Autor Nebojša Marković

15 : 29 NOVAKOV RASPAD - OD 4:1 DO 5:6! Neverovatno je koliko je stao servis Novaku, a uz to i ostatak njegove igre. I Siner je počeo sjajno da igra od one spašene brejk lopte na 4:1 za Đokovića. Mnogo loših drop šotova uz sve to i Siner uspeva da stigne do novog brejka. Sada će on servirati za osvajanje prvog seta!

15 : 25 IGRA SE DALJE - 5:5 Stigao je Novak od 0:30 do 30:30, ali potom uspeva Italijan da "veže" dva poena i izbegne eventualnu set loptu za Srbina. Igraće se na razliku u prvom setu.

15 : 19 NOVAK JE PREŽIVEO, 5:4! Konačno gem za Novaka, a mogao je da ostane i bez njega. Bila je tu jedna brejk lopta koju je hrabro spasio i nekako uspeo da se iskobelja iz teške situacije.

15 : 12 IDEMO ISPOČETKA, SAD JE 4:4! Kako se u tenisu sve brzo menja. Novak je na 4:1 imao brejk loptu, bio je na poen da praktično osigura lagan prvi set, a evo sad je rezultat 4:4. Od te brejk lopte, Siner je osvojio 11 od 13 poena i potpuno se vratio u igru.

15 : 07 UH - NOVAKOV NAJGORI GEM, EVO BREJKA SINERA 4:3 Ovome se niko nije nadao, Siner stiže do brejka! dVE DUPLE greškE, dve greške iz drop šotova s Novakove strane i Italijan se vraća u prvi set. Slab gem Đokovića, pala mu je koncentracija i Siner to koristi. Ovo je Noletov najgori gem na Vimbldonu ove godine...

15 : 03 ŠTETA ZA BREJK LOPTU - 4:2 Novak je uspeo da stigne do brejk lopte, ali ne i do duplog brejka. Izvukao se Siner u ovom gemu i to najviše zahvaljujući servisima u pravim trenucima. 4-2

14 : 56 ODLIČAN GEM ZA NOVAKA - 4:1 Jeste bilo 30:30 u ovom gemu, ali nije zapravo bilo nezgodno. Jer Novak je do sada ubacio 11 prvih servisa i svih 11 puta je osvojio poen. Kada je tako, Siner teško da može da se nada brejku.

14 : 52 SINER SE UPISAO - 3:1 Lagan gem za Italijana posle teškog starta. U poslednja dva meča nije pretrpeo nijedan brejka, onda je u prvom servis gemu protiv Novaka odmah izgubio svoj servis. Sada ipak uspeva da se "upiše" na semafor.

14 : 48 TAKO SE TO RADI - 3:0 ĐOKOVIĆ Posle brejka, odmah Novak potvrđuje prednost. Napravio jeste jednu duplu grešku, ali ništa mu to nije smetalo, jer je to bio i jedini poen koji je do sada izgubio na svoj servis od početka meča. Izvor: Fonet/AP/Kirsty Wigglesworth

14 : 46 EVO GA BREJK - NOVAK VODI 2:0! Kakav početak meča za Srbina! Odmah je stigao do tri brejk lopte, prve dve nije iskoristio, ali jeste treću. Odličan start za Novaka.

14 : 41 PRELEP POČETAK, 1:0 ĐOKOVIĆ Ma pitanje je da li je ovaj gem trajao dva minuta, "sa nulom" Novak osvaja gem na svoj servis. Sve je odrađeno perfektno u ova četiri poena.

14 : 39 POČELI SMO! Novak Đoković je prvi na servisu!

14 : 31 IGRAČI SU NA TERENU! Uskoro će početi meč Đokovića i Sinera, inače prvi danas na Centralnom terenu.

SINER JE BUDUĆI BROJ JEDAN? Krajem 2020. godine je Novak Đoković govorio o budućnosti svetskog tenisa, a još tada je rekao da bi njegov današnji rival mogao da jednog dana bude prvi igrač sveta. "Definitivno vidim mnogo kvaliteta u mladim igračima. Janik Siner definitivno poseduje igru koja je snažna i vrlo kvalitetna. Može se reći da on ima potencijal da postane najbolji igrač na svetu", rekao je Đoković tom prilikom. Izvor: Profimedia

13 : 00 NOVAK 9 GODINA BEZ PORAZA NA CENTRALNOM TERENU Neverovatan niz Novaka Đokovića traje i nadamo se da će trajati i posle današnjeg meča. Srpski teniser nije izgubio na Centralnom terenu na Vimbldonu još od finala 2013. godine protiv Endija Mareja. U tom trenutku je imao samo šest grend slem trofeja, a njegov niz i dalje traje. Danas ima 20 slemova i u međuvremenu je pet puta bio šampion Vimbldona. Izvor: Profimedia

SINER NIKAD PRE NIJE POBEDIO NA VIMBLDONU Do ovog leta, 20-godišnji Siner nije imao nijednu pobedu na Vimbldonu. Davne 2019. je bio kvalifikant i ispao je u prvoj rundi, 2020. turnir nije održan, dok je prošle godine ispao već u prvom kolu od Martona Fučoviča. Najbolji grend slem rezultat u karijeri do sada su mu bila četvrtfinala Australijan opena i Rolan Garosa, pa će na Vimbldonu pokušati da ode korak dalje.

12 : 40 JEDAN MEČ NOVAKA I ITALIJANA Poznaju se Novak Đoković i Janik Siner, mada su samo jednom "ukrstili" rekete na zvaničnim mečevima. Bilo je to u 2. kolu mastersa u Monte Karlu 2021. godine. Tada je na šljaci Novak lako slavio 6:4, 6:2.