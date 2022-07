UŽIVO - NOVAK ODLIČAN I U 5. SETU: DRAMA protiv Sinera na vrhuncu, Đoković je zadao PRVI udarac!

Autor Nebojša Marković

18 : 06 RAZMENA GEMOVA PO MERI NOVAKA - 4:2 Uspeo je Siner bez problema da osvoji gem na svoj servis, ali onda to isto radi i Đoković. Odlični servisi, ali i konstrukcija poena približavaju Novaka pobedi.

17 : 59 JOŠ JEDAN - 3:1 ĐOKOVIĆ Novi odličan gem za Novaka, potvrdio je brejk i sada ima osetnu prednost u petom setu. Samo još tri gema, ali polako, korak po korak...

17 : 55 IDEMOOOOO - BREJK NOVAKA U 5. SETU! Đoković vodi 2:1, uspeo je da "brejkne" Sinera i tako prvi zada žestok udarac u odlučujućem setu! Stisnuta pesnica, pogled ka svom boksu i Novak će servirati u narednom gemu.

17 : 50 NOVAK IZJEDNAČAVA NA 1:1 Đokovićevi servisi na početku petog seta su bili baš kvalitetni. Siguran gem za Srbina, baš kako je to bilo potrebno.

17 : 46 SINER VODI NA STARTU PETOG SETA - 0:1! Prvi gem u odlučujućem setu pripao je Italijanu. Sačuvao je svoj servis nakon nekoliko vrlo teških razmena.

17 : 41 OVAKO JE NOVAK POMOGAO SINERU Da je Đoković veliki sportsmen pokazao je i u finišu četvrtog seta. Pri rezultatu 5:2 i brejk lopti za Italijana, Siner se u finišu poena okliznuo i završio na travi. Novak je odmah prešao preko mreže i pomogao Sineru da ustane. Opširnije na MONDU. Izvor: Sportklub/Printscreen

17 : 37 IDEMO U PETI SET - 6:2 ĐOKOVIĆ! Uh kako je sada Siner pao! Novak je spasio brejk loptu na 5:2, ali je Siner proklizao. Đoković mu je pomogao da ustane i da nastave meč, a odmah posle toga je uspeo da osvoji četvrti set! Ovo je pravi Novak Đoković, ovo je čovek koji pretenduje na osvajanje Vimbldona. Igre iz prva dva seta deluju zaboravljeno, sjajni potezi i kontrola ritma u trećem i četvrtom donose nam peti set. Drama dostiže vrhunac, jedan set na sve ili ništa! Izvor: Profimedia

17 : 23 JOŠ SAMO JEDAN - 5:1 ZA NOVAKA Đoković je izgubio prvi gem u četvrtom setu na servis Italijana, ali odmah potom rutinski stiže do svog petog. Sada mu još samo jedan treba da odvede meč u peti set. Uspeva da primiri Sinera i ne dozvoli mu bilo kakav ritam.

17 : 16 4:0 DOK SMO SE OKRENULI! Strašno brz gem na svoj servis sada osvaja Đoković i potvrđuje i drugi brejk. Sada ga je lepo gledati, ovo je daleko bolje od onoga što smo gledali u drugoj polovini prvog seta i celom drugom setu.

17 : 12 NOVAK "GAZI", TO JE TO - 3:0! Dupli brejk za Novaka na startu četvrtog seta, ovo se samo moglo poželeti! Prvu šansu Đoković nije iskoristio posle odličnog servisa Sinera, ali potom duga razmena donosi drugi brejk Srbinu. Sledi stesnuta pesnica i glasan urlik! Izvor: Sportklub/Printscreen

17 : 04 TAKO JE - 2:0! Baš onakav gem kakav je Đokoviću bio potreban. Odmah je stigao do 40:0, sa tri brza poena i odjednom Siner nema ideju kako da rešava poene. Pao je malo Italijan nakon što je dugo držao strašan nivo igre, a Đoković potvrđuje brejk na startu četvrtog seta. Izvor: ALASTAIR GRANT/AP

17 : 01 TAKO JE, EVO BREJKA - 1:0 ĐOKOVIĆ! Kakav start četvrtog seta! Uspeo je Novak da osvoji treći, a odmah na početku narednog napravi brejk. Dve duple greške Italijana su pomogle, ali tu je i Đokovićeva stisnuta pesnica.

16 : 53 EVO GA - TREĆI SET OSVAJA ĐOKOVIĆ, 6:3! Konačno! Novak Đoković osvaja treći set i uspeva da smanji zaostatak na 1:2 u setovima. Konačno se probudio, servis daleko bolje funkcioniše i načinio je prvi od tri potrebna koraka ka preokretu. Ajmo Nole! Izvor: Fonet/AP/Kirsty Wigglesworth

16 : 50 NOVAK PROPUSTIO DVE SET LOPTE - 5:3 Šteta... Imao je Novak dve set lopte, ali nije uspeo da ih realizuje na servis Italijana. Jedan slab ritern, jedan slab slajs i posle toga Siner uspeva da se izvuče.

16 : 43 JOŠ GEM DO PRVOG SETA - 5:2! Siner je uzeo gem na svoj servis, a onda Novak svoj i to posle nekoliko atraktivnih poena. Na kraju as donosi važnu prednost, još samo jedan gem ga deli od osvajanja svog prvog seta danas.

16 : 35 BRAVO, 4:1 ĐOKOVIĆ! Uh kako sada težak gem, iako u njemu nije bilo brejk lopti. Dosta dugih razmena, na 30:30 je Siner imao zicer koji nije iskoristio i odmah potom Novak uspeva da potvrdi brejk prednosti. Sad tu prednost ne sme da ispušta.

16 : 30 KONAČNO - EVO BREJKA ZA ĐOKOVIĆA, 3:1! Ma da li se to Novak Đoković konačno budi? Stigao je do tri vezane brejk lopte na servis Sinera i uspeo da uskoristi prvu i tako stekne važnu prednost u ranoj fazi trećeg seta. Italijan vodi 2:0 u setovima, sada je vreme da Novak ubaci u petu brzinu!

16 : 26 BRZ GEM ZA NOVAKA - 2:1 Ovo bi moglo da bude važno, da se sada pritisak opet prebaci na Italijana i da Novak proba da stigne do brejka. Još čekamo na to od drugog gema u meču, kada Đoković jedini put to uspeo da uradi.

16 : 23 NOVAK PROKOCKAO BREJK ŠANSU - 1:1 Osvojio je Đoković uvodni gem, stigao i do brejk lopte u narednom na servis Italijana, ali ne vredi. Jako loš ritern je vratio Sinera u život, a ovaj posle servisima uspeva da izvuče gem. Izvor: ALASTAIR GRANT/AP

16 : 11 DRUGI SET SINER - 2:6 Neverovatno loš drugi set Novaka Đokovića i sada je na set od ispadanja sa Vimbldona! Siner je sa dva brejka prednosti uspeo da još lakše stigne do novog seta i tako sebe približi prvog grend slem polufinalu u karijeri. Vodi 2:0! Novače, vreme ti curi... Izvor: ALASTAIR GRANT/AP

16 : 06 KATASTROFA ZA NOVAKA SE NASTAVLJA - 2:5! Sada će Janik Siner servirati za drugi set, pošto je i drugi put "brejknuo" Srbina. Jako loš gem za Đokovića, ništa mu ne polazi od ruke dok se Italijan razgoropadio. Ovaj 14 godina mlađi rival fenomenalno kontroliše dešavanja na terenu, a Novak nikako da se probudi...

16 : 00 NOVAKOVI DROP ŠOTOVI NE FUNKCIONIŠU - 2:4 Taman kada se činilo da bi Novak mogao da se približi Sineru i možda stigne do brejk lopte, usledio je još jedan očajan drop šot koji Italijan kažnjava. I posle toga, Novaku nije bilo povratka u ovaj gem.

15 : 55 KONAČNO DOBAR GEM - 2:3 Dobar gem za Novaka na njegov servis. Nekoliko lepo iskontrolisanih poena, par odličnih servisa i valjda će ovo probuditi Đokovića...

15 : 51 SINER U SERIJI 9:2! Otkako je Novak vodio 4:1 u prvom setu, odigrano je 11 gemova. Od tih 11, Siner je osvojio čak devet! Stigao je da osvojio prvi set, a sada i povede 3:1 u drugom. I to na svoj servis bez ijednog izgubljenog poena. Ovo brine...

15 : 47 NOVI BREJK SINERA, NOVAK U PROBLEMU - 1:2! Kako sada igra Janik Siner, ali i koliko Novak Đoković ne uspeva da ga primiri. Prvo je Italijan rutinski u svom gemu izjednačio na 1:1, a onda u sledećem stigao do ćak trećeg brejka na servis Novaka. Ovo su sada ozbiljni problemi za Đokovića!

15 : 41 PRVI GEM U DRUGOM SETU ZA NOVAKA - 1:0 Jedan izgubljen poen, nekoliko lepih udaraca i uspeva da stigne do prvog gema. Sada je važno da Đoković ostane smiren i malo "ubrza" svoj ritam.

15 : 35 PRVI SET SINER - 5:7! Neverovatno kakav obrt smo videli u prvom setu! Novak je vodio 4:1 i imao brejk loptu, a onda je samo stao. Istina, i Siner se probudio, ali daleko je ovo od onog najboljeg Đokovića. Osvojio je šest od poslednjih sedam gemova i tako stigao do vođstva 1:0 u setovima! Izvor: Fonet/Kirsty Wigglesworth/AP

15 : 29 NOVAKOV RASPAD - OD 4:1 DO 5:6! Neverovatno je koliko je stao servis Novaku, a uz to i ostatak njegove igre. I Siner je počeo sjajno da igra od one spašene brejk lopte na 4:1 za Đokovića. Mnogo loših drop šotova uz sve to i Siner uspeva da stigne do novog brejka. Sada će on servirati za osvajanje prvog seta!

15 : 25 IGRA SE DALJE - 5:5 Stigao je Novak od 0:30 do 30:30, ali potom uspeva Italijan da "veže" dva poena i izbegne eventualnu set loptu za Srbina. Igraće se na razliku u prvom setu.

15 : 19 NOVAK JE PREŽIVEO, 5:4! Konačno gem za Novaka, a mogao je da ostane i bez njega. Bila je tu jedna brejk lopta koju je hrabro spasio i nekako uspeo da se iskobelja iz teške situacije.

15 : 12 IDEMO ISPOČETKA, SAD JE 4:4! Kako se u tenisu sve brzo menja. Novak je na 4:1 imao brejk loptu, bio je na poen da praktično osigura lagan prvi set, a evo sad je rezultat 4:4. Od te brejk lopte, Siner je osvojio 11 od 13 poena i potpuno se vratio u igru.

15 : 07 UH - NOVAKOV NAJGORI GEM, EVO BREJKA SINERA 4:3 Ovome se niko nije nadao, Siner stiže do brejka! dVE DUPLE greškE, dve greške iz drop šotova s Novakove strane i Italijan se vraća u prvi set. Slab gem Đokovića, pala mu je koncentracija i Siner to koristi. Ovo je Noletov najgori gem na Vimbldonu ove godine...

15 : 03 ŠTETA ZA BREJK LOPTU - 4:2 Novak je uspeo da stigne do brejk lopte, ali ne i do duplog brejka. Izvukao se Siner u ovom gemu i to najviše zahvaljujući servisima u pravim trenucima. 4-2

Sinner forced to save a BP

Idemo!pic.twitter.com/I63AqbM1UF — C Kristjánsdóttir ● (@CristinaNcl)July 5, 2022

14 : 56 ODLIČAN GEM ZA NOVAKA - 4:1 Jeste bilo 30:30 u ovom gemu, ali nije zapravo bilo nezgodno. Jer Novak je do sada ubacio 11 prvih servisa i svih 11 puta je osvojio poen. Kada je tako, Siner teško da može da se nada brejku.

14 : 52 SINER SE UPISAO - 3:1 Lagan gem za Italijana posle teškog starta. U poslednja dva meča nije pretrpeo nijedan brejka, onda je u prvom servis gemu protiv Novaka odmah izgubio svoj servis. Sada ipak uspeva da se "upiše" na semafor.

14 : 48 TAKO SE TO RADI - 3:0 ĐOKOVIĆ Posle brejka, odmah Novak potvrđuje prednost. Napravio jeste jednu duplu grešku, ali ništa mu to nije smetalo, jer je to bio i jedini poen koji je do sada izgubio na svoj servis od početka meča. Izvor: Fonet/AP/Kirsty Wigglesworth

14 : 46 EVO GA BREJK - NOVAK VODI 2:0! Kakav početak meča za Srbina! Odmah je stigao do tri brejk lopte, prve dve nije iskoristio, ali jeste treću. Odličan start za Novaka.

14 : 41 PRELEP POČETAK, 1:0 ĐOKOVIĆ Ma pitanje je da li je ovaj gem trajao dva minuta, "sa nulom" Novak osvaja gem na svoj servis. Sve je odrađeno perfektno u ova četiri poena.

14 : 39 POČELI SMO! Novak Đoković je prvi na servisu!

14 : 31 IGRAČI SU NA TERENU! Uskoro će početi meč Đokovića i Sinera, inače prvi danas na Centralnom terenu.

14 :15

SINER JE BUDUĆI BROJ JEDAN? Krajem 2020. godine je Novak Đoković govorio o budućnosti svetskog tenisa, a još tada je rekao da bi njegov današnji rival mogao da jednog dana bude prvi igrač sveta. "Definitivno vidim mnogo kvaliteta u mladim igračima. Janik Siner definitivno poseduje igru koja je snažna i vrlo kvalitetna. Može se reći da on ima potencijal da postane najbolji igrač na svetu", rekao je Đoković tom prilikom. Izvor: Profimedia

13 : 00 NOVAK 9 GODINA BEZ PORAZA NA CENTRALNOM TERENU Neverovatan niz Novaka Đokovića traje i nadamo se da će trajati i posle današnjeg meča. Srpski teniser nije izgubio na Centralnom terenu na Vimbldonu još od finala 2013. godine protiv Endija Mareja. U tom trenutku je imao samo šest grend slem trofeja, a njegov niz i dalje traje. Danas ima 20 slemova i u međuvremenu je pet puta bio šampion Vimbldona. Izvor: Profimedia

12 :50

SINER NIKAD PRE NIJE POBEDIO NA VIMBLDONU Do ovog leta, 20-godišnji Siner nije imao nijednu pobedu na Vimbldonu. Davne 2019. je bio kvalifikant i ispao je u prvoj rundi, 2020. turnir nije održan, dok je prošle godine ispao već u prvom kolu od Martona Fučoviča. Najbolji grend slem rezultat u karijeri do sada su mu bila četvrtfinala Australijan opena i Rolan Garosa, pa će na Vimbldonu pokušati da ode korak dalje.

12 : 40 JEDAN MEČ NOVAKA I ITALIJANA Poznaju se Novak Đoković i Janik Siner, mada su samo jednom "ukrstili" rekete na zvaničnim mečevima. Bilo je to u 2. kolu mastersa u Monte Karlu 2021. godine. Tada je na šljaci Novak lako slavio 6:4, 6:2.