UŽIVO ĐOKOVIĆ - HAČANOV: Novak traži REVANŠ protiv Rusa, on ga je dobio u FINALU!

Novak Đoković igra protiv Karena Hačanova u osmini finala turnira u Parizu.

Novak Đoković protiv Karena Hačanova igra u osmini finala turnira u Parizu. Pored pobede još jedan motiv više za srpskog asa u ovom duelu biće želja za revanšom. Ruski igrač dobio ga je u finalu ovog turnira pre četiri godine. Bila je to prva i jedina pobeda Rusa protiv Srbina u dosadašnjih osam duela. Sedam puta je Nole izlazio kao pobednik i želi da nastavi u tom ritmu.

Na turniru u francuskoj prestonici već je viđeno dosta iznenađenja, ispali su Rafa Nadal i Danil Medvedev, a onda i Kasper Rud (Norveška) koji je prema projektovanom žrebu bio viđen kao četvrtfinalista. Njega je savladao Italijan Lorenco Museti, pa će upravo on čekati boljeg iz duela srpskog i ruskog predstavnika. Novak je u prethodnoj rundi savladao Maksima Kresija (Amerika). "On igra servis/volej često i kada imate takvog protivnika onda se malo menja i pristup. Lepo je videti nekoga ko i posle prvog i drugog servisa radi nešto drugačije. Poštujem to, treba imati hrabrost da u modernom tenisu tako igrate. Kao da je neki starinski stil igre. Verovatno je jedini koji to radi od tenisera koji su među najboljima", rekao je tada Đoković.

