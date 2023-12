Zašto je Zlatan Ibrahimović prekinuo božićnu tradiciju?

Zlatan Ibrahimović dolazi iz mješovitog braka i u njegovoj kući se obilježavao i Božić. Međutim, godinama je "peckao" vjernike objavama na Instagramu. Sve do 2023. godine. Sada se nešto promijenilo.

Izvor: YouTube/AC Milan/Screenshot

Zlatan Ibrahimović imao je neobičnu tradiciju da na čudan način "čestita" Božić svim hrišćanskim vjernicima koji obilježavaju praznik po gregorijanskom kalendaru. Još od 2018. godine je na svaki Božić objavljivao kontroverzne fotografije kojima je nervirao sve vernike. Razlog je banalan, iako o tome nikada nije javno govorio, odnosno može samo da se zaključi da voli da izaziva pažnju, što je svakako deo njegovog karaktera.

O čemu se radi? Viđali smo da Zlatan uz "čestitku" za Božić stavlja i srednji prst, zimus je to učinio i tako što je podijelio fotografiju na kojoj je samo u šortsu u bokserskom ringu. Napisao je tek "Merry ChristmaZ", stavljajući svoj zaštitni znak - slovo Z na kraj čestitke za Božić, dok je u 2023. godini odlučio da prekine ovu tradiciju.

Ima još vremena, međutim Zlatan Ibrahimović se prvi put za pet godina nije obratio na Božić i izazvao pažnju svojom objavom. Navijači se već pitaju o čemu se radi, ali logičkim zaključivanjem lako se dolazi do rješenja. Ibrahimović je prije samo nekoliko mjeseci završio igračku karijeru i nedugo potom je preuzeo novu funkciju u Milanu koja podrazumijeva da bude daleko ozbiljniji nego što smo to do sada navikli od njega.

Ibrahimović je postao savjetnik vlasnika kluba, s tim da će imati i šira ovlašćenja kada su u pitanju angažovanja fudbalera, trenera i direktora, što znači da ne treba da skreće pažnju na sebe objavama na društvenim mrežama. Kamoli da provocira vjernike koji su mu zamerali na ranijem ponašanju. Ovako su izgledale njegove objave:

Ibra inače dolazi iz mješovitog braka pošto mu je otac muslimanske i majka katoličke vjere, ali je mnogima sporna fotografija sa srednjim prstom protumačena kao "ismijavanje hrišćanske vere". Razlog zbog kog Ibrahimović "kači" takvu poruku na društvene mreže je krajnje banalan - samo kako bi izazvao reakciju ljudi, pošto je vidio da mu je prvi put upalilo. Počelo je sve 2018. godine i očigledno je postalo tradicija. Reklo bi se da je Zlatan samo Zlatan i da voli da bude u centru pažnje.

Inače, redovno sa svojom porodicom proslavlja Božić, što je otkrio u jednom ranijem intervjuu: "Ne, moja djeca više ne veruju u Deda Mraza, samo u tatu. Da li slavim Božić? Mislim da je to sjajna tradicija, ako ste iz Švedske to vam znači. Tu su pokloni i ostale stvari", pričao je Zlatan.

