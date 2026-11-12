Skraćene liste za sportiste godine u BiH, Nebojša Grahovac poručio: "Izabraćemo najbolje"

Druga sjednica stručnog žirija 26. tradicionalnog Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH održana je u četvrtak, 12. novembra, u Banjaluci.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Pod predsjedavanjem proslavljenog bh. rukometaša Nebojše Grahovca žiri je nastavio potragu za najboljim pojedincima i sportskim kolektivima koji su svojim rezultatima obilježili 2026. godinu.

"Još jednom moram istaći da mi je čast što sam na ovom mjestu i zahvaljujem svima koji su došli u Banjaluku. Očekuje nas težak posao, ali vjerujem kako ćemo na kraju donijeti najbolje odluke, te ovo privesti kraju. Isto tako nadam se da ćemo kao i prethodnih godina i ovaj put izabrati one koji su svojim rezultatima zaslužili da ponesu epitet najboljih među najboljima", rekao je legendarni golman Nebojša Grahovac, a prenijele “Nezavisne novine”.

Stručni žiri 26. Izbora najboljeg sportiste BiH, manifestacije u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH, na sjednici u Banjaluci skratio je liste nominovanih, a odluka o dobitnicima biće donesena uoči završne manifestacije.

"Ono na što samo ponosni svih ovih godina jeste da smo sve odluke dososili konsenzusom. To ujedno govori o ispravnosti odluka, na koje, takođe moram istaći, nikada nije bilo zamjerki kako od javnosti, tako ni od sportskog miljea u BiH", istakao je Adnan Ljubović, urednik sportskog programa Bh. radija 1 i član žirija od prvog izbora do danas.

Nagrade će biti dodijeljene u ukupno 12 kategorija, a tu su najbolji sportista, najbolja sportistkinja, najbolja ekipa, najbolji trener, najperspektivniji sportista, najperspektivnija sportiskinja, a tu su i nagrade za životno djelo, nagrada za razvoj sporta, nagrada za sportski uzor, najbolji sportista za osobe sa invaliditetom, najbolja ekipa u sportu osoba sa invaliditetom, ali i Nagrada čitalaca, o kojoj odlučuju posjetioci portala www.nezavisne.com.

Proglašenje najboljih biće održano u Kongresnoj dvorani hotela "Holiday" 21. decembra u Sarajevu s početkom u 20 časova, uz direktan prenos na BHT 1 i nezavisne.com. Partner Izbora najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH je krovna bh. sportska institucija - Olimpijski komitet BiH.

(MONDO, Nezavisne novine)