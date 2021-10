Krenuo u kafanu na piće, pa zalutao: ČovJek (78) proveo četiri dana sam u šumi

Krenuo je do lokalnog paba, ali mu se život ubrzo pretvorio u pakao.

Izvor: ladbible.com/Screenshot

Holanđanin Franciskus Johanes van Rosum (78) riješio je da izađe iz bungalova i ode u lokalni bar, ali umjesto toga, izgubio se u šumi i u divljini proveo četiri dana.

Franciskus je prije toga živio nekoliko mjeseci u bungalovu sa ženom Rašo Čanvijit na Tajlandu. Bio je ubijeđen da dobro poznaje novi kraj i da će moći da se snađe, ali su ga jaka kiša i nevrijeme umalo koštali života.

"Mislio sam da ću da umrem. Baterija mi se na telefonu ispraznila, motor je ostao bez benzina i padala je jaka monsunska kiša bez namjere da ikada prestane. Nije bilo šta u šumi ni da se pojede. Želio sam samo da popijem pivo u pabu sa lokalnim stanovništvom Pečanburija", rekao je Franciskus po spasavanju iz šume.

Da ga nema, prvo je primjetila njegova supruga. Ona je ujutru prvo otišla do bara, gdje su joj rekli da se on nije pojavio ni prethodne večeri. Uplašena, odmah je pozvala policiju. Međutim, Franciskusa su na kraju pronašli neki mještani. On je bio živ i zdrav, ali u potpunosti u plikovima od ujeda komaraca. U trenutku spasavanja ležao je u bari i bio veoma depresivan.

"Prisjelo mi je sve. Nisam želio ni da ustanem iz vode. Morao sam da spavam u barama, kako bi se zaštitio od komaraca", rekao je deka prije odlaska u bolnicu.

(MONDO)