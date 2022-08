Preminuo Mihail Gorbačov

Gorbačov je preminuo u 92. godini.

Izvor: Shutterstock

Bivši politički vođa Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov je preminuo u 92. godini.

Mihail Sergejevič Gorbačov rođen je 2. marta 1931 bio je olitički vođa Sovjetskog Saveza od 1985. do 1991. i generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza. Njegov pokušaj reformi je doveo do kraja Hladnog rata, ali je takođe doveo i do kraja vrhovne političke vlasti Komunističke Partije Sovjetskog Saveza (KPSS) i do raspada Sovjetskog Saveza. Nagrađen je Nobelovom nagradom za mir 1990.

Jedini je vođa SSSR-a koji je u toj državi rođen, svaki prethodni je bio rođen u Ruskoj Imperiji.

(MONDO)