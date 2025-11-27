Raste broj žrtava strašnog požara u Hong Kongu: Broj stradalih porastao na 75 (Foto)

Broj žrtava u požaru u stambenom kompleksu u Hong Kongu porastao je na 75, objavio je list "South China Morning Post".

Izvor: Wang Shen / Xinhua News / Profimedia

List navodi da je povrijeđeno 76 ljudi, uključujući 11 vatrogasaca.

Najgori požar u Hong Kongu u posljednjih 17 godina juče je zahvatio svih osam zgrada stambenog kompleksa Vang Fuk Kort. Prethodno je broj žrtava bio 65.

Požar je izbio 26. novembra 2025. popodne u sklopu radova na renoviranju kompleksa. Vatra je, prema preliminarnim saznanjima, zahvatila bambusove skele i zaštitne mreže (zelenu mrežu) oko jednog od tornjeva, nakon čega se plamen munjevito proširio na okolne zgrade.

Požar je najprije zahvatio jednu zgradu (blok F), a iz nje se, prema gradskim vlastima, brzo proširio na sedam od osam toranjskih objekata. Vatrogasne ekipe upućene su odmah, ali gust dim, intenzivne vrućine i ruševine otežavali su pristup višim spratovima. U prvih nekoliko sati, stanari su bez automatske dojave alarmnih sistema trčali od vrata do vrata, bježeći od plamena i upozoravajući komšije.

Wong, 71, reacts after claiming his wife is trapped inside Wang Fuk Court during a major fire, in Tai Po, Hong Kong, Chinahttps://t.co/NW0x88mKAGTyrone Siupic.twitter.com/u3vS68Dc6q — Reuters Pictures (@reuterspictures)November 26, 2025

Kompleks čini osam visokih stambenih zgrada, ukupno oko 1.984 stana, i prema popisu iz 2021. godine nastanjen je velikim brojem porodica.

Policija i istražni organi navode da su skele i zaštitna mreža korištene tokom renoviranja - izrađene od bambusa i plastičnih materijala - lako zapaljive i da su omogućile rapidno širenje vatre po fasadama. Osim toga, prema izjavama iz istrage, prozori zgrada bili su "zapečaćeni" sa poliuretanskom pjenom ili izolacionim materijalom koji nije ispunjavao standarde protivpožarne zaštite, što je dodatno pogoršalo situaciju.

Tri osobe - direktori i inženjerski konsultant firme zadužene za renoviranje - uhapšene su pod sumnjom za krivično djelo ubistvo iz nehata, pošto je utvrđeno da su možda prekršili propise o zaštiti od požara. Preko 900 stanovnika kompleksa je prebačeno u privremena skloništa - još uvijek traje potraga za preživjelima, a spasilački timovi pretražuju spaljene zgrade sprat po sprat uz pomoć reflektora i specijalne opreme.