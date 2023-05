WE NEED AUSTRALIA BACK IN 2024 PLEASE THEY SLAYED SO HARD THIS YEAR AND IN THE PAST❤️ #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/jTEfJw8Ka9

20 : 08

Večeras dobijamo pobjednika Pjesme Evrovizije

Za manje od sat vremena počinje prenos finalne večeri Pesme Evrovizije. Slušaćemo nastupe 26 zemalja i to ovim redom:

1. Austrija | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?



2. Portugal | Mimicat – Ai Coração



3. Švajcarska | Remo Forrer – Watergun



4. Poljska | Blanka – Solo



5. Srbija | Luke Black – Samo Mi Se Spava



6. Francuska | La Zarra – Evidemment



7. Kipar | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart



8. Španija | Blanca Paloma – Eaea



9. Švedska | Loreen – Tattoo



10. Albanija | Albina & Familja Kelmendi – Duje



11. Italija | Marco Mengoni – Due Vite



12. Estonija | Alika – Bridges



13. Finska | Käärijä – Cha Cha Cha



14. Češka | Vesna – My Sister’s Crown



15. Australija | Voyager – Promise



16. Belgija | Gustaph – Because Of You



17. Jermenija | Brunette – Future Lover



18. Moldavija | Pasha Parfeni – Soarele si Luna



19. Ukrajina | TVORCHI – Heart of Steel



20. Norveška | Alessandra – Queen of Kings



21. Nemačka | Lord of the Lost – Blood & Glitter



22. Litvanija | Monika Linkytė – Stay



23. Izrael | Noa Kirel – Unicorn



24. Slovenija | Joker Out – Carpe Diem



25. Hrvatska | Let 3 – Mama ŠČ!



26. Velika Britanija | Mae Muller – I Wrote A Song