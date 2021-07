ZVEZDA SEBI PRAVILA DRAMU, A VAR PROVERAVAO GOLOVE: Treća pobeda u nizu crveno-belih!

Šampion Srbije je stigao do pobede na teškom gostovanju u Subotici.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je upisala i treću pobedu u nizu, nakon što je u prethodnim ussretima savladala lučansku Mladost i Kairat iz Almatija. Večeras je u Subotici savladan Spartak, golovima Ivanića, Bena i Krstovića, uz autogol Pankova.

Spartak - Crvena zvezda 1:3 (1:2)

Utakmicu u Subotici otvorio je odličan tempo i želja domaćeg tima da igra fudbal. Probali su izabranici vladimira Buača već u uvodnim minutima, ali je šokirao Mirko Ivanić. Ofanzivac Crvene zvezde iskoristio je dodavanje Milana Rodića i pogodio za svoj drugi gol u sezoni.

Tada su bili šokirani domaći, nešto kasnije i gosti. Radovan Pankov je pogodio sopstvenu mrežu i iznenadio mladog Miloša Gordića koji je danas bio među stativana Crvene zvezde. Gol za izjednačenje malo je usporio crveno-bele, kojima je trebalo vremena da se vrate u ritam.

U finišu prvog dela meča za to im je pomogao VAR. Sve je bilo čisto kod gola El Fardu Bena, ali to linijski sudija nije video. On je pokazao ofsajd, a njegove kolege iz Stare Pazove pregledale snimak i javile da je sve u redu. Gol taman pred poluvreeme, u 41. minutu susreta.

Do kraja meča uglavnom je beogradski tim propuštao priliku, a tačku na ovaj meč stavio je Nikola Krstović na početku nadoknade vremena. Sjajno ga je uposlio Aleksandar Katai koji je tridesetak metara vukao loptu, a mladom Crnogorcu nije bilo teško da je pošalje u gol. I taj gol je gledao VAR, zbog potencijalnog ofsajda Kataija, ali je sve bilo u redu.