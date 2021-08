Piksi ne može da prežali neuspjeh Srbije - ko sve nije bio tamo! Selektor dao obećanje - Ne brinite, popravićemo to!

11 : 21 Piksi šaljivo za kraj "Čestitamo na stajlingu našem portparolu, pitao sam ga jutros da li je pošao na svadbu, ali mora neko i radno odelo da nosi. Hvala vam svima još jednom i... Biće to sve dobro", uveren je selektor Srbije. Time je završena konferencija za medije Dragana Stojkovića Piksija. Izvor: YouTube/FSS

11 : 20 O VAR sistemu u kvalifikacijama "Sa VAR sistemom dobijate da će sudijske greške biti poštenije, tj. da će one biti ispravljene. Ljudi ne treba da se uzbuđuju kad donošenje odluka duže traje, ako to donese bolje odluke, onda je to dobro za sve."

11 : 18 Gde bi Srbija završila da je bila na Evropskom prvenstvu? "Nama je bilo mesto tamo, ko je sve tamo igrao. Šteta što nismo bili. Uz respekt prema svima, imamo kvalitet da bar budemo tamo, ali propustili smo šansu, jer mi nismo bili dobri, a ne što je Škotska bila dobra. Ali dobro, popravićemo i to." Izvor: MN PRESS

11 : 18 Borba sa Portugalom za prvo mesto "Prva borba će biti Luksemburg pa Irska, pa Luksemburg tamo pa Azerbejdžan ovde. Pa tek onda Portugal, pretpostavljam da će to biti finale u Lisabonu. Još je rano da razmišljamo o njima, moramo da se fokusiramo na utakmice ispred nas."

11 : 18 Igranje pred publikom "Nisam uzbuđen u smislu da imam tremu. Naravno, mi igramo fudbal zbog publike. Ne igramo ga zbog mene, već zbog publike. To ćemo nadam se dočekati 4. septembra u Beogradu. Mart me ne zanima, to nas uopšte ne interesuje, ovo je sad nešto sasvim novo, mart je prošlost i od toga se ne živi."

11 : 13 Zašto nema igrača Zvezde i Partizana na spisku? "Iskreno da kažem, meni se dosta igrača sviđa i iz Zvezde i iz Partizana i njihovi kvaliteti. Ali ako ćete iskreno, ti igrači koji se meni sviđaju, oni ne mogu da igraju za Srbiju. Probali smo sa UEFA, ali ne ide. Imaju naše pasoše ali igraju za druge reprezentacije. Naravno da ih sve pratimo, ali u poređenju sa grupom koju znate od prošlog petka, mislim da je jasno svima u čiju korist taj kvalitet ide." "Da se nadovežem, mnogo dobrih stvari se dešava u našem fudbalu, i prvenstvo me raduje, povh 6. kola u ligi je odigrano u fenomenalnoj atmosferi. Nema negativnog komentara po pitanju suđenja, penala, VAR sistema... Na dobrom smo putu da ne crvenimo, da naš fudbal vrati veru, sa tog puta ne smemo da skrenemo i završena je priča o sumnjivim rezultatima i koje ne možemo ni da komentarišemo... Plus Zvezda i Partizan koji ostaju u Evropi, raste koeficijent, mnogo sam radostan zbog svega ovoga." Izvor: MN PRESS

11 : 11 O Zvezdi i Partizanu "Oduševljen sam plasmanom i Zvezde i Partizana. To je strahovito dobar rezultat, i za njih i za srpski fudbal generalno. Jer stalno govorimo o tom famoznom 15. mestu i koeficijentima UEFA koji treba da nam donesu nešto lepo, dva tima u Ligi šampiona. Na dobrom smo putu. Sinoć su pokazali da su apsolutno zasluženo se kvalifikovali i to nas sve raduje. Mnogo mi je drago da su oba kluba uspela, a to je dobro za sve nas."

11 : 09 O gustom rasporedu mečeva "Računam na sve igrače, to sam im rekao i prvog dana. Pitanje je samo ko će krenuti, ko će ući, a ko će biti na klupi. Svi imaju respekt s moje strane i oni to dobro znaju. Nalazimo se pred drugom fazom kvalifikacija, posle one martovske, jedan period veoma važan pogotovo 4. septembar protiv Luksemburga i 7. septembar u Dablinu. Tu želimo da usmerimo fokus i svo znanje usredsredimo na te dve utakmice. Namerno tako govorim, jer nas Katar pre toga očekuje, ali bez takmičarskog značaja. Vi znate kakvo ja mišljenje imam o prijateljskim mečevima, ali dobro. Neki od igrača će dobiti šansu na tom meču. Nisam još odlučio o tome, ali bliži se utakmica i neki igrači koji su imali manju minutažu će dobiti šansu na toj utakmici. Najvažnije za Srbiju su ti 4. i 7. septembar."

11 : 06 "Pola Fiorentine su srpski igrači" "Ispadaće da pola Fiorentine igra za nas. Drago mi je da su na jednom mestu naših nekoliko igrača. To je dobro, zbog komunikacije i uigravanja. Dobro je za Nastasića da se vratio u klub koji mu je prvi pružio šansu u inostranstvu i da nadam se da će svojim iskustvom uticati i na ostale igrače u Fiorentini." Izvor: Profimedia

11 : 05 O Birmančeviću "Radi se o momku koji je već igrao za našu mladu reprezentaciju. Mene raduje kao selektora da sam video jedan momenat njegove odlične forme u poslednje vreme. Otkako je otišao u Malme, njegove igre su zaista na zavidnom nivou, njegovi golovi takođe i to je ono što me je i nateralo... Mislim ne moram ništa u životu, ali momak zaslužuje da bude na spisku. Formom, golovima i ponašanjem na terenu je zaslužio da bude na spisku." Izvor: Profimedia

11 : 04 "Ne pratim transfere igrača" "Nisam im menadžer i ne bavim se tim poslom. Oni su pravili transfere verovatno da bi im bilo bolje u karijeri. Tako su izabrali i nisam ulazio u to. Za neke i ne znam da su prešli negde. Juče sam video da je Nastasić u Fiorentini. Meni ne znači ništa da li je u Fiorentini ili Šalkeu."

11 : 03 "Ovo je grupa u koju verujem" "Mislim da je ovo kao što vidite po imenima, to negde ista grupa kao prošli put. To je grupa igrača u koju verujem. Poseduju kvalitet za ono što mi tražimo. Verujem da su oni sposobni da iznesu teret kvalifikacija. Tu je Svilar i Birmančević, nova imena, povratak Nastasića posle duže pauze. Oni su zaslužili da budu na spisku i verujem u taj kvalitet koji imamo", kađe Stojković.

10 : 59 "Neka je za sreću!" Seo je Piksi za sto i odmah srušio čašu sa stola... "Neka je za sreću", rekao je selektor Srbije s osmehom...

10 : 58 POČINJE KONFERENCIJA Selektor Piksi je stigao i počinje obraćanje mediijma.

S kim igra Srbija u septembru? Srbiju očekuju tri utakmice, od koje su dve od presudnog značaja na putu ka Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine: 1. septembar, Katar - Srbija, prijateljski meč (20.45)

4. septembar, Srbija - Luksemburg, kvalifikacije za SP (stadion "Rajko Mitić", 18.00)

7. septembar, Republika Irska - Srbija, kvalifikacije za SP (20.45)

Selektor Piksi se obraća Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi obratiće se domaćim medijima na konferenciji za medije koja počinje u 11.00 časova. Izvor: Mondo/Stefan Stojanović