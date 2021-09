PARTIZAN POBEGAO ZVEZDI - ODIGRAO I POBEDIO: Stanojević ispunio obećanje i pokazao ceo tim!

Ekipa Partizana stigla do nova tri boda savladavši Mladost u Lučanima!

Partizan se vratio pobeđivanju! Nakon što im je u finišu 165. "večitog" derbija iskliznula pobeda nad Crvenom zvezdom, crno-beli nisu dozvolili da ih to imalo poljulja, pa su u Lučanima savladali Mladost na vrlo siguran način.

MLADOST - PARTIZAN 0:2 (0:2)

/Rikardo 3, Obradović 39/

Partizan je stigao i do osme pobede u devet mečeva i nastavio da "zadaje tempo" na vrhu tabele Superlige Srbije, pošto su na kraju 10. kola domaćeg šampionata uradili sasvim dovoljno ne bi li stigli do novih bodova.

Remi u nedeljnom derbiju je možda razočarao crno-bele, pred meč u Lučanima se mnogo govorilo o odloženom meču Crvene zvezde i Voždovca, ali ništa od toga nije poremetilo ekipu Aleksandra Stanojevića.

Partizanu su bila dovoljna samo tri minuta da stignu do vođstva, pošto je Rikardo Gomeš već postigao jubilarni 10. gol u Superligi. On je iskoristio to što je ostao usamljen na drugoj stativi domaćih posle centaršuta Ivana Obradovića i preciznim udarcem glavom zatresao mrežu za 1:0.

Pokazao je Rikardo da će nastaviti da bude teror za golmane širom Srbije, u nastavku meča je imao još jednu odličnu šansu da se ponovo "upiše", ali prekid iz 39. minuta je učinio da to ne bude mnogo važno.

Tada je Miloš Jojić izveo korner, Igor Vujačić prvi stigao do lopte, a Obradović posle odbitka postigao gol, pridruživši pogodak svojoj prethodno upisanoj asistenciji. I već tada je bilo jasno u kom pravcu će ići meč.

U nastavku je Partizan fizički "pao", nedostajalo je iste energije iz prvog dela, ali nije ni bilo potrebe za nju - Mladost jeste u par navrata pretila, Cvetković i Baha su imale dobre šanse, ali je i Nemanja Stevanović odlično zamenio Aleksandra Popovića među stativama.

Posle svega, Partizan je svoj meč 10. kola odigrao i udaljio se od Crvene zvezde, a Aleksandar Stanojević je pokazao da njegova ekipa ima dovoljno "dubine" da i bez prvotimaca poput Pantića, Sume, Markovića, Uroševića i Miljkovića stigne do trijumfa.

