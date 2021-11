Selektor Srbije veoma optimistično govorio pred meč koji može da odvede "orlove" u Katar!

Autor Dušan Ninković

11 : 22 Da Srbija bude ponosna! "Ovo finale smo čekali, pucaćemo iz svih oružja. Pretpostavljamo da će nam biti potrebna pobjeda iako oni igraju sa Ircima. Daćemo sve od sebe, da svaki Srbija bude ponosan na svoju reprezentaciju i da nas isprati aplauzom poslije utakmice. Biće to dobro na kraju", zaključio je srpski selektor na kraju konferencije!

11 : 21 Plasman na SP "Kakav bre eventualni plasman? Moramo da odemo u Katar! Uspjeh da, ali najveći ne. Tek nas očekuje nešto veliko! Imali smo neku ocjenu da će ova utakmica biti finale i nismo promašili u procjeni. Koncentrišem se od momenta do momenta, od okupljanja do okupljanja i fokusirani smo samo na taj dio posla. Cilj je da se ode u Katar na Svjetsko prvenstvo, to sam postavio kao zadatak kad sam postao selektor. Nije tragedija da se ne ode, ne postoje tragedije u sportu. U Portugalu ćemo odigrati hrabar, moderan fudbal, Srbija će tamo biti prava - sigurno! Ali, interesuju me i mnogo veće stvari od kvalifikovanja na Svjetsko prvenstvo", ispričao je Piksi. Izvor: MN PRESS

11 : 17 Ne sviđa se svima uspjeh! "Nije uspjeh uvijek prihvaćen, on ima svoju cijenu. Postoje ljudi koji ne vole kad neko uspijeva, postavljaju klipove pod točkove. Ali mene je baš briga. Znate koliko sam se potresao pred Luksemburg i Azerbejdžan? Eto... Potresao sam se da sam već u jedanaest sati bio u krevetu i spavao kao beba. Ako nekome nije dobro da Srbija napreduje, treba da se liječi. Ali ne dajem mu savjete, savjete dijelim samo mojim igračima", rekao je Dragan Stojković.

11 : 15 Raspoložen napad! "Nema tajni, sve se zna. Što ja znam o Portugalu, znaju i oni o Srbiji. Meni je bitno da je zdravstveni bilten ok i taj parametar me raduje. Dobre igre u klubovima su razlog što su ovde, kvalitet potvrđuju iz vikenda u vikend. Raduje me što su motivisani i što jedva čekaju da dođu. Vjerujem da oni žive za tu utakmicu, pružiće im se prilika da udare pečat na ovaj naš rad od kraja marta do sada. Ovo će biti momenat istine", rekao je selektor o raspoloženim partijama Mitrovića, Tadića i Vlahovića. Izvor: Profimedia

11 : 12 Ko protiv Katara? "Vidjećemo koju ćemo opciju izabrati. Mislim da neće biti problema protiv Katara. Postoji mogućnost da igramo sa najboljih 11, sa igračima koji imaju manje prilike da igraju ili neka kombinacija. To su tri opcije, a vjerujem da će biti nekih izmjena pred Katar", rekao je Piksi.

11 : 11 Minutaža Nastasića i Pavlovića? "Kad bih tako gledao, mnogi ne bi bili ovdje. Meni je bitno da su zdravi, a ne minutaža u klubovima", rekao je Piksi.

11 : 08 Šta će biti drugačije? "Sve je različito. Svaka utakmica je drugačija. Treba biti koncentrisan, treba biti bolji za jedan gol od Portugala. Nas ne interesuje protiv koga igramo. Zanima nas samo kako se mi ponašamo, nećemo se drugačije pripremati za njih. Ime protivnika je totalno nebitno. Isti broj igrača će biti na terenu, niko tu neće imati prednost, a vi zaboravite da ćemo se braniti i nositi bijelu zastavu u Portugal. Razmišljamo o pobjedi", rekao je Piksi.

11 : 06 Ne čujem se sa igračima! "Nema potrebe da se ja čujem sa njima, niti da oni mene zovu. Dovoljno je što pratimo jedni druge. Ne čujemo se telefonom, oni komuniciraju sa sportskim direktorom Stojanovićem. Meni je važno da je Tadić postigao gol i da je zdrav. Imao je peh da se sudari sa stativom, ali mora da pazi drugi put. Stativa se neće pomjeriti. On je ponovo pokazao klasu u jednom važnom meču", rekao je Piksi o meču Tadića za Ajaks protiv Borusije iz Dortmunda. Izvor: Twitter/Pritnscreen/@Sachk0

11 : 05 Vanja Milinković- Savić! "Uplašio sam se da me ne pitate ponovo za njega. Svi igrači su pod skenerom, to mi je posao. Standardan je u svom timu, ostavio je izvanredan utisak na posljednjim mečevima koje sam ispratio. Posjeduje visoke kvalitete, pokazuje to iz nedjelje u nedjelju i razlog za poziv su njegove igre i ponašanje na golu Torina. Mislim da je zaslužio", otkrio je Piksi.

11 : 03 Prvih 9 mjeseci kao selektor! "Dovoljno vremena da damo komentar. Mislim da mkožemo biti zadovoljni igrom, ponašanjem i bodovima koje imamo. Ovo je jedan pozitivan momenat za fudbalsku reprezentaciju Srbije. Ne želimo da stanemo, iako smo zadovoljni urađenim. Nadam se da će i mediji dati pozitivnu ocjenu, da se vidi podrška javnosti koja je značajna igračima", sumirao je Piksi!

11 : 01 Povrede! "Tačno je da Kostić nije igrao i da Đuričić osjeća bolove. Sačekaćemo vikend, imaćemo bolje informacije kada stignu na okupljanje. Očekujem da se pojave na prozivci", rekao je selektor. Izvor: Profimedia/Arne Dedert/dpa

11 : 01 Počinje konferencija! Selektor Dragan Stojković Piksi je pred novinarima i odgovaraće na pitanja pred meč sa Portugalom.

Debitant! Golman Vanja Milinković-Savić po prvi put je sa seniorskom reprezentacijom Srbije. Čuvar mreže torina svojevremeno je bio član generacije Orlića koja je osvojila Svjetsko prvenstvo do 20 godina na Novom Zelandu, a ove sezone odlično brani u Torinu. Izvor: Profimedia

10 : 55 Ovo je tim za Portugal! Na spisku selektora pred najvažniji meč u kvalifikacijama nalaze se: Golmani: Predrag Rajković, Marko Dmitrović, Mile Svilar, Vanja Milinković-Savić Defanzivci: Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Stefan Mitrović, Uroš Spajić, Matija Nastasić, Nikola Milenković Vezni igrači: Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Marko Grujić, Uroš Račić, Nemanja Radonjić, Darko Lazović, Andrija Živković, Filip Kostić, Filip Mladenović, Mihajlo Ristić, Segej Milinković-Savić, Filip Đuričić, Dušan Tadić Napadači: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović

Raspored Srbije! Reprezentacija će u novembru odigrati dva meča. Prvo je na programu prijateljski susret sa Katarom, a zatim ono glavno - meč protiv Portugala. Ovo su termini utakmica: 11. novembar, 18:00 - Katar, u Beogradu

14. novembar, 20:45 - Portugal, u Lisabonu

10 : 40 Stanje u grupi! Trenutni plasman na tabeli kvalifikacione grupe A izgleda ovako: Standings provided by SofaScore LiveScore

Portugalci su već saopštili spisak! Selektor Portugala zna na koga može da računa. Spisak portugalskih fudbalera već je objavljen i djeluje zaista impresivno!