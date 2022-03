"Šta bre da vidim? Pa sve sam već vidio!" Piksija pitali za naredne mečeve, odgovor je: Ne zanima me!

Autor Nikola Lalović

11 : 05 Na kraju komentar Evrope "Velika šteta, po meni je prošao srećniji tim. Ali Dekiju i igračima čestitam, nisu zaslužili da ispadnu, ali to je fudbal. Ta prva utakmica je bio nezasluženo visok poraz. Bar iz mog ugla. Sinoćna utakmica je bila prava i svaka čast. Ide nam fudbal u dobrom pravcu. Ovakvi pehovi da ti se dese, promašene šanse te koštaju. Bilo je stvarno jako blizu da bude 2.0 poluvreme i da bude otvoreno do kraja. Ja ono što sam video ne da sam zadovoljan nego sam prezadvoljan. Došla je ta Pirova pobeda, ali kakva god da je, to je pobeda. Imamo čime da se ponosimo", prokomentarisao je selektor meč Rendžersa i Zvezde.

11 : 03 Završna reč "Imamo ove dve utakmice, imaćemo 11 treninga, dve utakmice i verujem da će to biti dobre prezentacije srpskog fudbala na delu. Želimo ponovo da nastavimo taj trend igranja modernog fudbala, jedne lepršave igre, igre koja će Srbiju učiniti ponosnom. To nam je cilj i nemojte imati dilemu da neće biti tako", na kraju je rekao Selektor.

11 : 01 O transferu Vlahovića "To je moje lično mišljenje, po meni je najbolje bilo da ostane tamo. Ali kada vas jedan Juventus uzme i učini jako veliki napor da vas dovede, to treba poštovati. Vi imate jedan strahovito veliki kapacitet, koji su oni prepoznali. Imali smo jedan razgovor, mislim da je to bilo dva dana pred Katar ovde u Beogradu. Onda me je u toj jednoj šetnji neformalno pitao, a ja sam iskreno rekao da nisam menadžer, ali da smatram da mu je najbolje da ostane u Italiji. Bar u sledećih par godina. Naravno, ja ne odlučujem o tome. A sad, da li je on poslušao mene ili ljude koji brinu o njemu, to ne znam", završio je selektor Stojković.

10 : 57 Vlahović? "Kako sam zadovoljan? Čim je na spisku znači da sam zadovoljan. Po meni je izabrao dobru sredinu, Juventus je jedan od najboljih u Evropi, u italiji sigurno. Premlad je, ne treba očekivati da daje po tri gola na svakom meču i da stalno rešava. Sa druge strane razumem i medije i da se stvara dodatni pritisak. S obzirom da ga dobro poznajem radi se o momku koji je jako profesionalan, strahovito puno voli trening, voli da napreduje i impresivno raz mišlja za svoje godine. Stoji čvrsto na zemlji i to je pokazatelj da će njegova karijera ići samo nagore. On je igrač koji strahovito puno radi za ekipu, kreće se i to jako puno znači", analizirao je Piksi ukratko.

10 : 54 Rezultat naredna dva meča? "Iskreno rezultat me ne zanima. Prijatejske utakmice su na programu i moramo da ih odigramo. Uvek je lepše pobediti, ali i da dođe i do kiksa... Kažu da dobro dođu ove utakmice da trener vidi nešto...Šta bre da vidi? Pa sve sam video!", rekao je selektor. "Kada Liga nacija bude krenula, to je druga priča, tad je rezultat važan, baš važan", dodao je on.

10 : 52 Kako se oseća pred žreb u Kataru? "Ja bih mogao da vam kažem bilo šta i nećete mi zameriti, jer će to biti prvi april, a tada može da se kaže bilo šta. Ja zaista ne razmišljam o tom žrebu osim što ću fizički biti tamo i sačekati da se i ta dužnost obavi. O protivnicima ne razmišljam jer mene protivnici ne zanimaju, samo me zanima Srbija. Naša igra, stil igre, taktika i ono što možemo da uradimo. Imena ne znače puno, merilo je samo ono što pokažete na terenu. Tako i vaspitavam moje igrače da se ponašaju i da budu koncentrisani na svoj posao. Ko god da nam dođe kao protivnik biće to dobra, interesatna grupa,. Znam da će cela nacija jedva čekati to da vidi Srbiju.

10 : 48 Kako se selektor oseća? "Kao i uvek ja sam miran, staložen, ne potpadam pod euforije, ideje su mi čiste i mirno spavam. To je jedna od mojih ljudskih karakteristika, da ne može ništa da me poremeti. Mirno čekam sve što nas čeka i to prenosim na igrače", odgovorio je Stojković. Upitan je da li će ga Manćini zvati za savet ako se sastane sa Portugalom u finalu plejofa za mesto u Kataru. "On je dovoljno dobar i iskusan trener i neće me zvati, ne treba mu moj savet. A da je lepo gledati sa ove pozicije kako se bore, lepo je", iskren je bio Piksi.

10 : 45 Situacija sa Pavlovićem "Što se njega tiče i ostalih svoje mišljenje neću menjati. To teško da iko može da promeni. Za njega samog je bolje da igra, ali ja ne odlučujem o tome. U nacionalnom timu odlučujem i povući ću poteze koji su najbolji u tom momentu. Pratimo sve što se dešava, a to što je otišao u Bazel i što igra pa ne igra, takva je situacija bila i pre Portugala, pa je odigrao maestralnu utakmicu. Odlično znamo njegove kvalitete, kao pravog profesionalca koji je spreman da bez jedne noge odigra za reprezentaciju", podvukao je Stojković.

10 : 43 Mnogo mečeva pred Katar! "Mi samo pratimo program koji je odavno predviđen i napisan. Mislim da je to što će biti više utakmica znači da će biti manje treninga i to igrači vole. U tom junu mesecu imaćemo u kratkom periodu četiri utakmice. Ja ih baš čekam, jer imaju značaj. Dobro je za igrače da se sastaju, da budu zajedno i da ideje koje želimo da prezentujemo da ih što više rade na terenu, treningu", dodao je. Gudelj je u Sevilji igrao štopera, što selektora ne čudi. "Za mene Gudelj nije iznenađenje, ja sam pre par godina znao da je to jedan polivalentan igrač koji može da igra na nekoliko pozicija, neko mi je rekao da može i da igra desnog beka, desno krilo, pa dobro, ja sam rekao možda može i da brani! On ima tu neku anticipaciju u igri i verovatno to može da odigra. Sada nisam razmišljao o tome, ali ako bude potrebe raznišljaćemo o tome. On to bez problema može da odigra!"

10 : 39 Zašto nema iznenađenja? "Što se spiska tiče tu su 24 igrača, proverene snage. Iznenađenje je to što nema Lazovića i Maksimovića koji imaju lakše povrede. Što se ostalih igrača tiče, znate njihove kvalitete, ali što je bitnije znam ih ja", rekao je selektor. A onda se osvrnuo i na minutažu srpskih štopera. "Kada bih gledao ko ima koliku minutažu stvarno bi me bolela glava. Ja gledam isključivo kvalitet, a to zašto ne igraju to nije moj problem, nego problem njihovih trenera. To sigurno neće promeniti moje mišljenje o njima. Što se ovih igrača koje ste spomenuli tiče, ja sam još prošle godine Dejanu Stankoviću, dok još nisam bio ni selektor, to je bilo u januaru, rekao za tog malog Erakovića, da je dobar igrač. Drago mi je što napreduje iz meča u meč i razvija se u dobrom pravcu. A on već nosi dres sa državnim grbom za mladu reprezentaciju", dodao je Piksi.

10 : 34 Prve reči "Činjenica da smo imali zaista jedan uspešan period, pogotovo kada su kvalifikacije u pitanju. Bili smo od početka puni optimizma, sa pravom. Ja sam verovao u kvalitet i potencijal koji igrači nose u sebi. Samo je to trebalo dobro složiti, što smo uspeli. Taj novembar i ta utakmica u Lisabonu bio je samo jedan rezultat koji nas je sve učinio ponosnim. Zadovoljstvo je što smo to uspeli da uradimo sa jednom igrom koja pleni i mi ćemo nastaviti u tom ritmu. Verujemo u itekako lepu budućnost ispred nas. Ali da bismo postigli to što želimo moraćemo da puno radimo i da puno verujemo. Nemam dilemu da će srpski fudbal ići tim putem. Kompletna slika je zaista pozitivna i to je dobar putokaz", rekao je selektor.

10 : 22 Evo i spiska! Fali samo jedan bitan igrač, nije mnogo "mešao karte" selektor. Evo spiska nacionalnog tima!