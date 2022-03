Partizan ne odustaje - Preživjeli Surdulicu i stigli Zvezdu!

Izuzetno važna pobjeda Partizana protiv Radnika.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Nije bilo lako - ni protiv odličnog tima Radnika, ni protiv katastrofalnog terena u Surdulici. Ipak, Partizan je uspio da sve to preživi, stigne do preokreta poslije neočekivano primljenog pogotka i ponovo se vrati u egal na vrhu tabele Superlige sa "vječitim" rivalom Crvenom zvezdom.

RADNIK - PARTIZAN 1:2 (1:1)

/Milovanović 27 - Terzić 34, Rikardo 48/

Znali su crno-bijeli da će to biti komplikovano putovanje na jug Srbije, znali su i da je Radnik tamo već savladao Zvezdu, a drama je viđena do posljednjeg minuta susreta.

Iako je konačan rezultat postavljen na startu drugog poluvremena, kada je Rikardo Gomeš lijepim udarcem po zemlji uspio da kompletira preokret i donese Partizanu vođstvo koje su i sačuvali, lako su stvari mogle da izgledaju drugačije.

Partizan je u 93. minutu strepio za svoju prednost, pošto su Surduličani preko Spasića pogodili prečku, bilo je tu još mnogo gužve nakon odbitka, ali je nekako gol Nemanje Stevanovića ostao začaran u toj situaciji.

On nije bio začaran kada je Uroš Milovanović u prvom poluvremenu odlično napravio trzaj glavom, za udarac između Lutovca i Vujačića, iskoristivši nesnađenost dvojice igrača Partizana.

Radnik - Partizan 1:0 Izvor: YouTube/TV Arena sport

Poveo je Radnik za šok u redovima Partizana. Istina, nije on dugo trajao. Za to je bio najzaslužniji Kvinsi Menig, kada je samo sedam minuta kasnije uspio da predribla dvojicu igrača, stvori sjajnu šansu za Nikolu Terzića koji je to udarcem desnom nogom uspio da iskoristi.

Radnik - Partizan 1:1 Izvor: YouTube/TV Arena sport

Rikardov gol na startu drugog poluvremena je bio presudan, što je bio 22. pogodak igrača sa Zelenorstkih ostrva u domaćem šampionatu ove sezone.