Dirljiva komemoracija Ivici Osimu u Sarajevu: Suze i drhtavi glasovi na oproštaju od Štrausa sa Grbavice (FOTO)

U sarajevskom Narodnom pozorištu održana je komemoracija Ivici Osimu na kojoj su bile prisutne brojne poznate ličnosti, a posebno emotivni u svojim govorima bili su Mehmed Baždarević i Nenad Bjeković.

U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija Ivici Osimu na kojoj su bile prisutne brojne poznate ličnosti iz svijeta fudbala, a posebno emotivni bili su Mehmed Baždarević, nekadašnji selektor Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Nenad Bjeković.

Bilo je dosta govornika, ali posebno dirljivi bili su govori Meše Baždarevića, koji je brisao suze.

"Dragi Šefe, imam veliku tremu jer je ovo moj prvi govor sa čovjekom s kojim sam živio 40 godina. On je obilježio živote moje generacije, Želju, ovaj grad i ove prostore i sve sredine gdje je radio. Bio je trener, otac, učitelj, da od nas pravi fudbalere i dobre ljude. Znao je da pobjeđuje i da gubi sa dostojanstvom. Imao je klasu, bio je vizionar ispred svog vremena. Znao je da voli, najviše svoju Asimu, porodicu, svoje igrače, volio je život, druženja, akšamluke. Na kraju mi je govorio da žali i da smo mogli više sa Željom i reprezentacijom Jugoslavije. Hvala vam svima što ste došli da ga zajedno ispratimo na vječni počinak. Šef bi bio ponosan na sve vas. Nedostajaćeš nam svima".

Potresan je bio i govor legende Partizana Nenada Bjekovića, koji je drhtavim glasom govorio o Osimu.

"Hvala Sarajevu što te stvorilo, hvala BiH što te imala. Hvala Jugoslaviji što je stvorila mnoge velike umjetnike. Legende ne umiru nikad. Na terenu si činio čuda, nama što živimo za fudbal, donio si mnogo. Imao sam čast da ti budem saradnik u stručnom štabu, a kasnije i direktor koji te doveo u Partizan. Da nije bilo tebe, ne bi bilo SC Teleoptika niti bi stasali mnogi veliki igrači. Oplemenio si našu fudbalsku stvarnost, znao sam i tada da si neko ko spaja a ne razdvaja. Bio si čovjek kojeg su svi poštovali".

Govor legende Sarajeva Faruka Hadžibegića takođe je bio inspirativan pozvavši da slijedimo Osimov put zajedništva bilo da smo žuti, plavi, zeleni ili kakvi god.

"Da se sad digne ovdje, da vidi sastav, mislim da bi rekao 'to je to'. Napravio je kvalitetne ljude, dobre sportske radnike. Napravio je nas 10-15 trenera, koje je naučio da budemo dobri ljudi. Bili smo veliki rivali, imao sam trenutaka da se mogu s njim zajedno našaliti kao član FK Sarajevo. Niko se nije pokajao što je potrošio vrijeme sa njim. Njegovo djelo nastavljaju Piksi, Zvone Boban, Pape Sušić, Srećko Katanec...Ivica je govorio Branislavu Berjanu, nemoj da diraš Papeta, j****ti sve po spisku. Niko nije bio primoran ovdje da dođe, napravio je jedinstvo. AKo budemo razmišljali kao on, moramo nastaviti zajedno jer će to biti najbolja poruka za njegovo djelo. Svi smo mi plavi, žuti, crveni, ali smo ljudi. I njima trebamo prenijeti te vrijednosti", rekao je Hadžibegić i dodao da je ponosan što je bio njegov posljednji kapiten u jugoslovenskoj reprezentaciji.

Sahrana Ivice Osima će biti obavljena u 14 sati na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Ivica Osim preminuo je 1. maja u Gracu (Austrija), gdje je živio poslednjih godina...

Fudbalsku karijeru počeo je 1954. godine u omladinskom pogonu sarajevskog Željezničara, za čiji prvi tim debituje 1959. godine na utakmici protiv Proletera iz Osijeka.

Tokom igračke karijere nastupao je još za holandski Cvole, te francuske klubove Strazbur i Valensijen.

Za reprezentaciju Jugoslavije je odigrao 16 utakmica i postigao osam golova. Učestvovao je na Olimpijskim igrama 1964. godine u Tokiju, kada je u pet odigranih utakmica postigao četiri pogotka.

Kao trener vodio je Željezničar, Partizan, Panatinaikos, Šturm, Džef Junajted, te reprezentacije Jugoslavije i Japana.

Vodeći reprezentaciju Jugoslavije, ostvario je plasman u četvrtfinale Mundijala u Italiji 1990. godine i osigurao nastup na Evropskom prvenstvu dvije godine kasnije, ali se zemlja raspala u krvavom ratu, pa je umjesto Jugoslavije na šampionat Evrope uskočila Danska, kao drugoplasirana u našoj grupi, i osvojila titulu.