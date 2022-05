Nastavlja se dominacija: Katai srušio Partizan, Zvezda opet osvojila "duplu krunu"!

Crvena zvezda je savladala Partizan u finalu Kupa Srbije 2:1 (1:0) golovima sjajnog Aleksandra Kataija. To je druga uzastopna dupla kruna za tim Dejana Stankovića.

Bila je to izvrsna lopta u prostor za "Magika", ispao je Nemanja Miletić, a nakon što je istrčao sam pred Stevanovića - odlučio je da ga obiđe. Uklizao je Urošević, ali već je bio u mreži...

Zvezda odustaje od igre sa trojicom štopera pošto izlazi Pankov, a na terenu je sada Ben. Odmah potom lopta u prostor za Kataija koji je probao iz "mrtvog ugla" da pogodi, ali to ide pored gola.

Malo pred odlazak na poluvreme došlo je do koškanja Slavoljuba Srnića i Rikarda Gomeša, a potom i Lazara Markovića. Njih dvojica su se gurali, umešali su se i ostali fudbaleri dva tima, nakon čega je sudija Milanović odlučio da pokaže dva žuta kartona.

Trener crveno-belih dobio je žuti karton pošto je ušao u polemiku sa glavnim sudijom, zbog nedosuđenog faula nad Kangom, a to mu arbitar nije oprostio.

Zbog povrede mora da izađe Marko Jevtović, a umesto njega na teren ide znatno ofanzivniji Filip Holender. To verovatno znači da će se Jojić povući u vezni red.

I dalje bez velike šanse na meču, Rikardo je sada dobio loptu u kontri i sa preko 25 metara je probao iz prve da pogodi Borjanov gol, ali to nije bilo naročito uspešno...

Prva šansa za Zvezdu na meču - i to iznenada. Gajić je poslao lob pas za Ohija koji je između Miletića i Vujačića uspeo da dođe do lopte, ali je na vreme istrčao i Stevanović.

Loš poprečni pas koji je presekao Urošević i dugo vukao loptu, ali pokušaj Lazara Markovića nije bio naročito opasan. Probao je da lobuje Borjana i to se nije završilo slavno, lopta je završila preko gola.

17 : 11

PORUKA STANKOVIĆA PRED DERBI!

"Moraš da imaš mentalnu snagu i da imaš mentalnu snagu. Da se ne ponavljam kako je to išlo, koliko je bilo teško i kako su to momci herojski izneli. Osvajanje ove titule je najbolji motiv da sada uzmemo trofej. Da smo isrpljeni i mentalno i fizički sigurno jesmo, ali 90, 120 koliko god bude trajala bićemo spremni da odgovorimo. Imamo večitog rivala za protivnika, protivnik koji je isto odigrao dobru sezonu, čvrst i jak protivnik. To je pokazao u poslednjem derbiju kada nismo znali da odgovorimo na njihovu igru, isto tako se njima desilo kada su izgubili 2:0. Iznenađenja uvek postoje, ali mi smo spremni na bilo koje", rekao je Stanković i zaključio:

"Jeste, utakmica koja nema popravni. Nokaut sistem, ko pobedi uzima trofej. Finala su lepa, finala su teška. Duge lopte, dueli, želja, volja, sve to donosi prednost".

Izvor: TV Arena sport/screenshot