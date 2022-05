"Katai je bolja 'desetka' od mene, Piksiju neću da se miješam!" Stanković poslije duple krune: Ako Eraković ode...

"Čuo sam se sa sinom, igrao je bolje nego u prve dve utakmice. Nadošli su kao generacija, čestitam im. Već je bolji od mene, došao je do polufinala Evropskog prvenstva", zaključio je Stanković.

"Eraković? To ćemo morati da pitamo Zvezdana Terzića, biće teško zadržati njega. Ja sam rekao svoje želje, a nekada moramo sagledati i realnost. Ako bude išao, poželećemo mu sreću, a mi ćemo nastaviti da radimo. Ima tu još mladih koji mogu da izrastu u dobre igrače. Imaju od koga da uče i vide", rekao je Stanković.

21 : 21

POHVALE ZA KATAIJA!

"Analizirajući poslednji derbi Partizan dolazi sa dosta igrača u napad. Sa četvoricom idu napred, nisam hteo da to bude jedan na jedan, a lakše je kad je orijentišeš na bok. Samo mi je to bilo bitno. Ja sam zadovoljan, imali smo samo jedan trening da se uigramo, meni se svidelo... Pokazali smo da možemo da se transformišemo i to se pokazalo opet dobro. Igrači su doneli gol. Prešli smo ofanzivnije i opet bih sve isto uradio", rekao je Stanković.

"Katai je kao desetka bolji igrač od mene, ali sam ja bolji defanzivno. Ne bih da ga poredim sa legendama koje su nosile desetku, a neće se završiti samo na ovome".